El Tezal podría contar con transporte público; Cabildo analiza nueva ruta

La Comisión de Transporte del Cabildo de Los Cabos analiza la implementación de una nueva ruta de transporte público en El Tezal, una de las zonas con mayor crecimiento habitacional y urbano en Cabo San Lucas, que actualmente carece de servicio de transporte colectivo.

La regidora Valerie Olmos Donají, presidenta de la comisión, informó que se está revisando una propuesta para la modificación o ampliación de rutas que permita atender la creciente demanda de movilidad en esta área.

“Estamos trabajando en la autorización de una nueva ruta para El Tezal, ya que actualmente no hay servicio de transporte público que llegue hasta esa zona. También se aprobó recientemente una ruta que conecta la UABCS con el área del ISSSTE”, señaló la regidora.

LEE MÁS: Critican gasto en fiestas tradicionales mientras Cabo San Lucas enfrenta calles dañadas

Esta nueva ruta se sumaría a la ya operativa en la colonia Portales, donde se ubican el nuevo campus de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el hospital del ISSSTE. Dicha ruta cuenta con paraderos habilitados y ya brinda servicio a estudiantes y usuarios en general.

Además, Olmos Donají indicó que se están llevando a cabo reuniones con instituciones educativas y concesionarios del transporte público para garantizar horarios extendidos, beneficiando principalmente a estudiantes de turnos vespertinos.