The Beatles estrenan canción inédita con tecnología de IA

The Beatles lanzará su última canción “Now and Then”, el 2 de noviembre a la 1 p.m., hora centro de México, en la que han utilizado la inteligencia artificial para revivir a John Lennon y George Harrison. Esta canción es una auténtica joya perdida que ha sido rescatada gracias a la tecnología.

Resulta que a finales de los años 70, John Lennon grabó una versión de este tema que originalmente se pensaba que formaría parte del álbum “Let it Be”, pero nunca fue publicada. Se mantuvo guardada por su viuda, Yoko Ono, hasta 1994, cuando se la entregó al resto de los integrantes.

En aquel entonces los músicos intentaron lanzar la obra musical, pero la calidad del audio era muy baja. Además, la muerte de Harrison en 2001 sepultó por completo las esperanzas de que saliera a la luz.

Ahora, con la tecnología, este tema nunca antes escuchado, ha podido ser restaurado. Lograron separar la voz de Lennon del piano en la grabación original, permitiendo que esta composición pudiera finalmente ver la luz después de cuatro décadas.

“Now and Then” será lanzada un día después del documental “Now And Then – The Last Beatles Song”, que relata el proceso creativo hasta que el material sale a la luz. El cortometraje tiene una duración de 12 minutos y está dirigida por Oliver Murray. Además, incluye imágenes nunca antes vistas de Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

La pieza musical e complementará con nuevas ediciones de las colecciones de The Beatles de 1962-1966 (The Red Album) y de 1967-1970 (The Blue Album), que se lanzarán el 10 de noviembre. Cabe destacar que estas versiones han sido ampliadas y remezcladas en estéreo y Dolby Atmos. Asimismo, contarán con la inclusión del nuevo tema en la serie de 1967-1970.

Sobre esta experiencia, Ringo comentó que fue como si John estuviera presente, así como lo más cercano que han estado de tenerlo nuevamente junto a ellos en la misma habitación.