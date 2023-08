‘The Eras Tour’ en cines: Cuándo y dónde ver concierto de Taylor Swift en México

Poco menos de una semana pasó desde que Taylor Swift deleitó a todos sus ‘swifties’ mexicanos con sus presentaciones en nuestro país, a las cuales, muchos fanáticos se quedaron sin asistir por la falta de boletos.

Sin embargo, una buena noticia apareció en el perfil de ‘X’ de la intérprete estadounidense, pues anunció que ‘The Eras Tour’ su gira actual, se transmitirá en la pantalla grande.

La cantante comentó que uno de los conciertos de la gira se proyectará en cines y que, al parecer, podría también contener un documental para que los ‘swifties’ vean cómo es la preparación de cada show.

Mediante un video con imágenes de las presentaciones que Taylor Swift ha llevado a cabo hasta el momento con ‘The Eras Tour’, se anunció que el espectáculo se transmitirá en cines a partir del próximo viernes 13 de octubre por tiempo limitado:

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023