The Rolling Stones regresan con ‘Hackney Diamonds’ sin Charlie Watts

Los Rolling Stones han lanzado su nuevo álbum de estudio, ‘Hackney Diamonds‘, 18 años después de su último lanzamiento ‘Bigger Bang’ y dos años después de la partida de Charlie Watts. El álbum cuenta con 12 canciones, y el primer sencillo, “Angry”, ya está disponible junto con su videoclip, que cuenta con la participación de la actriz de Euphoria, Sydney Sweeney.

La presentación del álbum tuvo lugar en el Hackney Empire Theater en Londres, en el corazón del barrio de Hackney, que lleva el nombre del nuevo disco. Aunque el evento fue local, se transmitió en vivo a nivel global a través de YouTube. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood formaron parte del evento, que fue presentado por Jimmy Fallon.

En cuanto al proceso de creación del álbum, Mick Jagger explicó que la idea inicial de mostrar enojo en cada canción evolucionó hacia la creación de diferentes estilos en lugar de centrarse en uno solo. El álbum fue producido rápidamente durante las Navidades pasadas, con 23 pistas originales que se redujeron a las 12 incluidas en el álbum final.

Charlie Watts, el fallecido baterista de la banda, sigue presente en el álbum, ya que varias de las canciones fueron escritas por él en 2019. Según Keith Richards, tocar en vivo es como el santo grial, pero el estudio también es un lugar fantástico para crear música que conecte con su audiencia.

El álbum presenta una lista de estrellas invitadas, incluyendo a Stevie Wonder y Lady Gaga. También se ha especulado sobre la posible participación de Paul McCartney tocando el bajo en una de las canciones. Sin embargo, este nuevo material discográfico marca el regreso de Billy Wyman, el bajista original de The Rolling Stones y rinde homenaje al difunto integrante.

La banda ha mencionado que la partida de Charlie Watts cambió mucho para ellos, ya que él era el cuarto integrante en la banda y lo extrañan. Sin embargo, también han dicho que gracias a él, conocieron a Steve Jordan, quien fue recomendado como su reemplazo en caso de que algo le sucediera, por lo que sería la persona adecuada para unirse a la banda.

La anticipación por ‘Hackney Diamonds’ inundó las redes sociales con publicaciones que sugerían el regreso de la banda. Además, un mensaje en el diario británico Hackney Gazette añadió al misterio. El mensaje decía: “Nuestro amable equipo te promete satisfacción. Cuando digas ‘dame cobijo’, arreglaremos tus ventanas destrozadas”, haciendo referencia a canciones famosas de la banda como “Gimme Shelter” y “I Can’t Get No (Satisfaction)”. También mencionaba el año 1962, que marca el inicio de la historia musical de The Rolling Stones.

Lista de canciones

Angry

Get Close

Depending On You

Bite My Head off

Whole Wide World

Dreamy Skies

Mess It Up

Live by the Sword

Driving Me Too Hard

Tell Me Straight

Sweet Sound of Heaven (ft. Lady Gaga)