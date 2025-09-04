The Weeknd llega a CDMX en 2026: dos conciertos explosivos en el Estadio GNP Seguros con Anitta de invitada

El aclamado cantante canadiense The Weeknd ha confirmado oficialmente su regreso a México como parte de su exitosa gira mundial After Hours Til Dawn Stadium Tour. El artista se presentará los días 20 y 21 de abril de 2026 en el renovado Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

La gira, producida por Live Nation y patrocinada por Nespresso, no solo traerá al intérprete de “Blinding Lights” de vuelta a los escenarios mexicanos, sino que también contará con la participación de una invitada de lujo. La estrella brasileña Anitta se unirá a The Weeknd en el escenario durante sus fechas en México y también en otras paradas de la gira en Brasil, como Río de Janeiro y São Paulo. Esta colaboración promete un espectáculo único que fusionará los géneros pop, R&B y música electrónica.

Boletos y detalles del recinto

Para los fans interesados en asistir, se ha anunciado una preventa exclusiva para tarjetahabientes de HSBC que se llevará a cabo los días 8 y 9 de septiembre de 2025. La venta general de boletos estará disponible próximamente a través del sistema Ticketmaster. Hasta el momento, los precios oficiales no han sido publicados, por lo que se recomienda a los interesados registrarse en la plataforma y seguir las redes sociales de OCESA para obtener información actualizada y asegurar sus entradas a tiempo.

El Estadio GNP Seguros, con una capacidad aproximada de 65,000 personas, se consolida como uno de los recintos más importantes para conciertos masivos en la Ciudad de México. Tras su renovación, ofrece excelente visibilidad, sonido de primer nivel y comodidades mejoradas para los asistentes.

Una experiencia de primer nivel para los fans

El tour de The Weeknd no solo destaca por su cartel, sino también por su impresionante producción, consolidando al artista como un referente global de la música contemporánea. Para quienes asistan, se han dado a conocer las diferentes zonas del recinto, desde la Pista VIP para quienes deseen estar cerca de los artistas, hasta las Gradas Frontales y Laterales para quienes prefieren una vista panorámica.

Con la confirmación de estas fechas y la participación especial de Anitta, los conciertos de The Weeknd en México se perfilan como uno de los eventos musicales más destacados de 2026, ofreciendo un espectáculo de clase mundial para todos sus seguidores.