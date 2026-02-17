El fenómeno de los therians desata polémica en México y Argentina

En las últimas dos semanas, el fenómeno de los therians, personas que se identifican espiritual o psicológicamente como animales, ha cobrado una relevancia inusitada en medios de comunicación de México y el Cono Sur. Esta subcultura, que utiliza máscaras y accesorios, se encuentra en el centro de la controversia tras registrarse incidentes virales que incluyen agresiones físicas y altercados en espacios públicos. El auge de los therians ha derivado incluso en la aparición de grupos antagónicos en redes sociales.

Uno de los casos más graves ocurrió en Jesús María, Córdoba, donde una madre denunció que un grupo de jóvenes con máscaras de lobo acechó a su hija de 14 años. Durante el acoso, los sujetos comenzaron a olfatear a la menor hasta que uno de ellos le propinó una mordida en el tobillo, causándole una herida física. De igual forma, en La Matanza, una joven recibió una mordida de un perro real tras intentar jugar con él usando una máscara de lobo, lo que provocó que el can se sintiera amenazado por su comportamiento inusual.

Por otro lado, la banda de Colombia, Morat, también se vio involucrada indirectamente en esta tendencia durante su paso por Buenos Aires. Se reportó que una joven que se autoadscribe como parte de los therians saltó hacia uno de los músicos mientras se dirigían a su vehículo. La intervención del equipo de seguridad fue inmediata para evitar que el incidente pasara a mayores, mientras el video del momento circulaba con fuerza en la plataforma TikTok.

La polémica escaló a un nivel insólito cuando una persona que se asume como animal acudió a una clínica veterinaria en Argentina alegando padecer “moquillo”. El personal del establecimiento se negó rotundamente a brindarle atención médica, bajo el argumento de que tratar a seres humanos constituye un ejercicio ilegal de la profesión. Este suceso ha generado un intenso debate sobre los límites de esta identidad y las responsabilidades de los servicios de salud animal en la actualidad.

Por otro lado, este lunes una joven therian fue captada en una playa de Puerto Vallarta, Jalisco; ella estaba sujeta por otra persona a través de una correa. La imagen llamó la atención de quienes en ese momento disfrutaban de la belleza del municipio costero mexicano.

