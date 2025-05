“Thunderbolts*” de Jake Schreier, 2025

La película de superhéroes que ya nos debía Marvel hace rato

★★★½

La nueva película de Marvel está llamando la atención porque resulta bastante entretenida. Algunos creen que es muy buena, pero la realidad es que la película entrega lo que siempre hemos esperado de una película de Marvel, ni más ni menos.

Varios héroes caídos en desgracia y asesinos a sueldo, a quienes ya hemos visto en otras películas o series, se ven en la necesidad de trabajar juntos para enfrentar una amenaza común.

Este grupo de “héroes” de Marvel sigue la misma premisa del “Escuadrón Suicida” de DC, donde personajes de segunda categoría y que son desechables son usados por el gobierno para operaciones secretas. Obvio, no son buenas personas y no saben trabajar en equipo, pero tienen que encontrar la manera para poder salir de sus problemas.

Los personajes son interesantes, los actores son carismáticos, la trama se presta mucho para el sarcasmo combinado con acción que tanto nos gusta, y la historia se sostiene lo suficiente para mantenernos interesados. Además trata de tocar el tema de la soledad y el ser aceptado.

Como decía, todo bastante bien y entretenido para pasar un buen rato, pero de ninguna manera a la altura de las mejores películas de Marvel, sólo lo mínimo que les pedíamos a los últimos fracasos del estudio.

He leído que mucha gente se queja de que no resuelve bien los temas psicológicos que aborda, pero, caray, es una película de superhéroes, no es “Mente Indomable”.

Por otro lado, es un punto intermedio para generar más expectativa por la nueva saga de Marvel y las próximas películas, y en ese sentido lo están haciendo muy bien. Si les gustan las referencias entre películas pasadas y por venir, ésta les va a gustar.

¿Marvel está de vuelta? Quizá sí, ya veremos.

