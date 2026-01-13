Ambulantes del tianguis de La Ballena buscan regularizarse y exponen necesidades

Comerciantes ambulantes del tianguis dominical de la colonia La Ballena, conformado por más de 100 familias, buscan regularizar su actividad comercial y establecer un esquema de trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Los Cabos, a fin de ejercer el comercio de manera ordenada y con certeza.

Así lo informó Manuel Barajas Gerardo, jefe de Inspección Fiscal en Los Cabos, quien explicó que un grupo representativo de locatarios se acercó de manera voluntaria a su dependencia para plantear la posibilidad de regularizar su situación, pese a que actualmente operan en una zona donde el comercio no está permitido y no cuentan con permisos municipales.

“Se acercaron para ver la posibilidad de que trabajemos en conjunto, gobierno y sociedad, en este caso los tianguis, para buscar una manera de que sea más regularizado este tema. Ellos, por ejemplo, no están pagando ningún permiso por parte del ayuntamiento para ejercer el comercio, porque no está permitido en esa zona. En anteriores administraciones les han dado la oportunidad, en este caso no va a ser la excepción. Vamos a ver la manera de que se puedan poner ahí, son más de 100 familias, de alguna manera se puedan ayudar en su economía. Están dispuestos a pagar ellos, no es que lo estemos obligando a pagar. Ellos ya vinieron con la mejor disposición para pagar”, Barajas Gerardo.

Lee más: Contiene Policía Estatal Cibernética 15 casos de secuestro virtual en BCS

El funcionario detalló que, además del interés por pagar permisos y ordenarse internamente, los comerciantes aprovecharon el acercamiento para hacer del conocimiento de las autoridades municipales sus principales necesidades, entre ellas el apoyo de Servicios Públicos y la presencia policial preventiva durante la instalación del tianguis.

“Por ejemplo, nos manejaban que ellos cuando terminan el tianguis pues dejan limpio, pero pues de alguna manera requieren el apoyo ahí de Servicios Públicos porque ellos limpian todo y de alguna manera para recoger alguna basura que se quede, ya que ellos la juntan, pero que se la llevaran. También hay que hubiera alguna presencia policial ahí, no ha habido ningún problema, pero se pueden suscitar a lo mejor algún acto de delincuencia por ahí, a alguien que vaya a delinquir por ahí”, agregó.

Barajas Gerardo subrayó que el diálogo con los comerciantes permite canalizar sus solicitudes a las áreas correspondientes, además de generar condiciones para que el tianguis opere de forma ordenada, evitando conflictos, invasión de espacios por comerciantes ajenos y posibles problemas entre los propios locatarios.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur