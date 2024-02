El Tianguis Turístico se le escapa a Los Cabos por falta de infraestructura

A pesar de que Baja California Sur se ha postulado en varias ocasiones para albergar el Tianguis Turístico, uno de los eventos más importantes de la industria, la falta de infraestructura ha impedido que el estado sea considerado. Aunque la entidad cuenta con tres aeropuertos internacionales, incluido el tercero más importante de México, la falta de un espacio ha sido un obstáculo.

Maribell Collins Sánchez, secretaria de Turismo y Economía (Setue), destacó que Los Cabos es el único municipio que podría albergar el evento, ya que cuenta con más de 20 mil habitaciones. Sin embargo, el Tianguis Turístico requiere un Centro de Convenciones con 25 mil metros cuadrados, y actualmente el destino no dispone de esta infraestructura, si bien se tiene un centro de convenciones, este se encuentra en estado de abandono.

Actualmente, Los Cabos está en lista de espera para ser considerado como uno de los destinos sede para futuros Tianguis Turísticos. Por otro lado, La Paz no cuenta con la infraestructura turística necesaria, incluyendo la falta de un Centro de Convenciones adecuado para albergar el evento, por lo que está completamente descartada como sede.

“Estamos nosotros en la lista de espera, pero para ello se necesita tener esa construcción, ojalá y algún día lo logremos. En La Paz tenemos un Centro de Convenciones, pero no da las medidas y además no tenemos la oferta hotelera, no llegamos a los 7, 8 mil cuartos”.