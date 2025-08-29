Tiburón Urbano de La Paz se fortalece con 40 camiones más y apoyo federal

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, confirmó que el sistema de transporte Tiburón Urbano sumará 40 unidades nuevas, respaldadas con recursos del Gobierno Federal. Este anuncio marca un punto de inflexión en la movilidad de la capital sudcaliforniana, donde el transporte público ha sido históricamente un talón de Aquiles para la planeación urbana.

El fortalecimiento del proyecto ocurre tras una reunión con Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, donde se ratificó el compromiso del Gobierno de México con el modelo que ya funciona en La Paz. La alcaldesa recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado en mayo una inversión inicial de 55 millones de pesos para 30 unidades; sin embargo, el número creció a 40, lo que refleja la confianza en el proyecto.

“Este es un paso firme hacia la modernización del transporte en nuestra ciudad”, aseguró Quiroga Romero, al destacar que la ampliación permitirá llegar a más colonias con una línea troncal del Centro a Camino Real y rutas alimentadoras en zonas periféricas.

Te puede interesar: “Cero impunidad”: Milena Quiroga destaca avances contra la violencia de género

El Tiburón Urbano, que inició hace un año con 20 unidades en dos rutas principales y una variante, ha demostrado viabilidad en un terreno político complejo. Con tarifas accesibles de 12 y 6 pesos, el sistema integra aire acondicionado, cámaras de vigilancia, botón de emergencia y cobro digital. Según cifras municipales, ya se han distribuido más de 30 mil tarjetas de usuario, un dato que legitima la aceptación ciudadana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.