Tiburón Urbano sufre su primer choque en el centro de La Paz

En el segundo día de operaciones de los Tiburones Urbanos, una de estas nuevas unidades de transporte público se vio involucrada en su primer choque. Esto ocurrió luego de que una conductora no respetara un alto de disco y chocara contra el camión en el cruce de las calles Ignacio Ramírez y Benito Juárez, en el centro de La Paz.

El camión, de la ruta Camino Real-Panteón, circulaba por la calle Ignacio Ramírez cuando una camioneta particular se impactó contra él. Si bien el vehículo particular sufrió grandes daños en la parte delantera, las afectaciones a la unidad de transporte público no fueron tan graves.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para realizar el deslinde de responsabilidades. Asimismo, se requirió una ambulancia para evaluar el estado de los pasajeros y de la conductora de la camioneta.