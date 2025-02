Tiburones ballenas abandonan La Paz por el frío; suspensión se mantiene

Los monitoreos recientes en la bahía de La Paz, realizados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, registran entre tres y cuatro tiburones ballena, un número insuficiente para reactivar las actividades de avistamiento. Para que la temporada pueda abrirse, es necesario contar con al menos siete ejemplares en tres muestreos consecutivos.

Entérate: Suspenden actividades de nado con tiburón ballena en la bahía de La Paz

Al respecto Nezahualpilli Tovar Lee, biólogo marino a cargo de los monitoreos, explicó que la reducción en la presencia del tiburón ballena podría estar relacionada con cambios en la temperatura del agua.

El especialista señaló que estas bajas temperaturas podrían estar vinculadas con el vórtice polar, un fenómeno meteorológico que ha afectado el clima en el hemisferio norte, provocando inviernos más severos y enfriando el océano en algunas regiones. Este fenómeno ha podido alterar las corrientes marinas y la disponibilidad de nutrientes en el Golfo de California, afectando la presencia de los tiburones ballena.

Otro factor es la disponibilidad de alimento, el zooplancton, compuesto por pequeños crustáceos y larvas de diversas especies, y el fitoplancton, microorganismos vegetales que flotan en el agua, han mostrado una menor concentración en la bahía.

“Es muy muy probable que con el descenso de la temperatura, estas especies hayan dejado de florecer, empiezan a florecer por oportunidad otras especies que no son ahora sí que el mejor alimento que el tiburón ballena pudiera seleccionar y básicamente con frío, ausencia del alimento que es el que me gusta, pues no me quedo, me voy”, añadió Tovar Lee