¿Por qué parece que tiembla más en Los Cabos? Experto en sismos lo explica

En los últimos meses, ciudadanos de Los Cabos han manifestado preocupación por lo que parece ser un aumento en la actividad sísmica. Sin embargo, especialistas aclaran que no hay más temblores, sino que ahora se detectan y difunden con mayor precisión, incluso los de muy baja magnitud.

Roberto Ortega, investigador titular del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en el área de sismología, explicó que, gracias a nuevos convenios y conexión en tiempo real con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), los sismos pequeños que antes pasaban desapercibidos ahora son visibles en tiempo real.

Esta mejora tecnológica ha generado una falsa percepción de incremento sísmico, cuando en realidad se trata de un nivel de sismicidad de fondo, que ya existía pero no se detectaba ni comunicaba de forma inmediata.

Sobre los temores de que estos eventos pequeños sean antesala de un gran terremoto, Ortega fue tajante: esa posibilidad es nula.

“No, no existe, la posibilidad es completamente nula. Hay leyes y relaciones en la sismología que nos pueden hacer lo que llamamos “magnitud máxima”, hay unas regresiones y hay leyes como la de Gutenberg Richter y el resultado es que no existe, por lo menos en los epicentros donde están ocurriendo no existe esta posibilidad, en el centro del golfo, donde siempre ocurren los mayores si tenemos relativamente los más grandes de aproximadamente de una magnitud de siete, aquí no existe esa posibilidad, se descarta completamente porque el área de ruptura es realmente un pequeña”, agregó.