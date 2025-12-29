Tiempo de espera para cruzar la frontera en Tijuana: hoy 29 de diciembre

En víspera al año nuevo, las autoridades y viajeros que planean cruzar la frontera entre México y Estados Unidos deben considerar el tiempo de espera actualizado este lunes 29 de diciembre en las principales garitas fronterizas de Tijuana, con base en datos disponibles en tiempo real para quienes intentan cruzar la frontera por vehículo o a pie.

En la garita de San Ysidro, considerada la más transitada del mundo, el tiempo de espera para automóviles en fila general en la mañana de este domingo alcanza alrededor de 1 hora con 20 minutos, mientras que la línea Sentri registra 24 minutos y la ReadyLane cerca de 1 hora con 4 minutos. Quienes cruzan caminando enfrentan tiempos de aproximadamente 1 hora con 4 minutos en la modalidad general y 8 minutos en ReadyLane.

Por su parte, en la garita de Otay Mesa, el tiempo para vehículos varía: cerca de 32 minutos en general, 8 minutos en Sentri y 48 minutos en ReadyLane. El cruce caminando se reporta con alrededor de 8 minutos de espera.

Lee más: Los mejores lugares para recibir el Año Nuevo en Baja California Sur

En la garita del Chaparral, exclusiva para peatones, el tiempo de espera estimado para cruzar a pie es de 48 minutos en el carril general y 8 minutos en ReadyLane.

Horarios y recomendaciones para cruzar la frontera

Además del tiempo de espera en las filas este 29 de diciembre, los viajeros deben considerar los horarios de operación de cada garita, que varían según si el cruce es vehicular o peatonal. Por ejemplo, San Ysidro opera las 24 horas para vehículos, mientras que los cruces peatonales tienen horarios específicos por la mañana.

Estos datos sobre el tiempo que puede tardar un cruce fronterizo son importantes para quienes planean viajes, citas o compromisos en Estados Unidos, especialmente en fechas de alta circulación como fines de semana largos o vacaciones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.