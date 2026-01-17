EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Nuevo Laredo este 17 de enero de 2026

El cruce entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, hoy sábado 17 de enero de 2026 vuelve a reflejar la intensa dinámica de una de las fronteras comerciales y humanas más importantes de América del Norte. Desde temprana hora, la movilidad constante de trabajadores, transportistas y viajeros genera filas que obligan a planear con cuidado el cruce, particularmente en fines de semana y periodos de alta demanda.

El monitoreo en tiempo real de los tiempos de espera, tanto en cruces vehiculares como peatonales, resulta clave para tomar decisiones informadas. Contar con la documentación en regla, pasaportes vigentes, visa americana y, en el caso de automóviles, los permisos y seguros correspondientes, puede marcar la diferencia entre un cruce fluido o una demora prolongada.

En el Puente Internacional I, también conocido como Puente Puerta de las Américas, los automovilistas enfrentan este sábado tiempos promedio de entre 50 y 60 minutos en carriles generales, con varios accesos habilitados pero alta concentración de tráfico local. Los usuarios de carriles rápidos como Ready Lane reportan esperas ligeramente menores, cercanas a los 35 minutos, mientras que SENTRI se mantiene como la opción más ágil, con tiempos que rondan los 20 minutos.

El cruce peatonal por el Puente Internacional I muestra una carga constante a lo largo del día. Con varios accesos en operación, el tiempo de espera promedio se ubica alrededor de los 45 minutos, impulsado principalmente por trabajadores transfronterizos y compradores que cruzan sin vehículo. En horas pico, estas filas pueden extenderse y superar la hora de espera.

El Puente Internacional II, Juárez-Lincoln, registra un comportamiento similar, aunque con ligeras variaciones según el horario. En carriles generales, los automovilistas enfrentan esperas cercanas a una hora, mientras que Ready Lane se mueve en un rango de 30 a 40 minutos. SENTRI, pese a la alta demanda, conserva tiempos reducidos que rara vez superan los 25 minutos, lo que lo convierte en una opción estratégica para usuarios frecuentes.

Para quienes buscan una alternativa menos saturada, el Puente Colombia se mantiene como una opción viable. Este cruce, ubicado a las afueras de la zona urbana, presenta tiempos promedio de entre 15 y 25 minutos para vehículos particulares, incluso en carriles generales. Aunque la distancia es mayor, la menor congestión suele compensar el traslado adicional, especialmente para quienes viajan hacia el norte de Texas.

En cuanto a horarios, los Puentes Internacionales I y II operan las 24 horas del día tanto para vehículos como para peatones, lo que concentra picos de afluencia en las mañanas y al caer la tarde. El Puente Colombia también mantiene operación continua, con fuerte presencia de transporte comercial, lo que influye en el flujo según la hora y el día.

