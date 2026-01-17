EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Reynosa este 17 de enero de 2026

El paso fronterizo de Reynosa se caracteriza por su perfil urbano e industrial. A diferencia de cruces con vocación turística, aquí domina el movimiento de trabajadores, transportistas, compradores y familias binacionales, lo que genera picos de afluencia bien marcados desde antes del amanecer y nuevamente durante la tarde, cuando se intensifica el regreso hacia Estados Unidos.

Revisar los tiempos de espera antes de dirigirse a cualquiera de las garitas de Reynosa resulta fundamental para evitar retrasos prolongados. Contar con documentos migratorios vigentes, identificación adecuada y papeles del vehículo en regla sigue siendo un factor determinante, ya que cualquier incidencia puede agravar la congestión en cruces que operan con alta demanda la mayor parte del día.

En el cruce vehicular, las garitas de Reynosa hoy sábado 17 de enero de 2026 presentan tiempos promedio de entre 60 y 90 minutos en carriles generales, con variaciones importantes según la hora y el punto específico de cruce. Ready Lane suele reducir la espera a rangos de 40 a 60 minutos, mientras que los carriles SENTRI mantienen una ventaja clara, con tiempos que generalmente oscilan entre 20 y 30 minutos cuando el flujo se mantiene estable.

El cruce peatonal en Reynosa también refleja una dinámica intensa. Los tiempos de espera a pie se sitúan comúnmente entre 30 y 50 minutos, impulsados por el alto número de trabajadores transfronterizos y residentes que cruzan diariamente, especialmente en las primeras horas de la mañana y al cierre de la jornada laboral.

Las garitas de Reynosa suelen resentir con mayor fuerza los fines de semana, quincenas y periodos vacacionales. En estos escenarios, las filas pueden superar fácilmente la hora y media en carriles generales, sobre todo los sábados por la mañana y los domingos por la tarde, cuando se concentra el retorno hacia Texas.

En términos operativos, los cruces de Reynosa cuentan con horarios amplios tanto para vehículos como para peatones, lo que permite cierta dispersión del flujo. No obstante, la concentración de usuarios en horarios específicos y la alta dependencia del cruce laboral diario siguen siendo los principales retos para mantener tiempos estables.

Anticipar el cruce, elegir horarios de menor afluencia y optar por carriles especializados cuando se cuenta con el permiso correspondiente puede marcar una diferencia significativa en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Reynosa.

