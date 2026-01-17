Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 17 de Enero, 2026
HomeTurismoEN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Reynosa este 17 de enero de 2026
Turismo

EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Reynosa este 17 de enero de 2026

Este sábado 17 de enero, los cruces fronterizos de Reynosa registran un flujo elevado y constante, acorde con su papel estratégico como uno de los principales puntos de conexión entre Tamaulipas y el sur de Texas. Las garitas que enlazan con Hidalgo, Pharr y Mission concentran tránsito laboral diario, cruce comercial ligero y un volumen significativo de residentes que se desplazan de manera habitual entre ambos lados de la frontera
17 enero, 2026
0
15

El paso fronterizo de Reynosa se caracteriza por su perfil urbano e industrial. A diferencia de cruces con vocación turística, aquí domina el movimiento de trabajadores, transportistas, compradores y familias binacionales, lo que genera picos de afluencia bien marcados desde antes del amanecer y nuevamente durante la tarde, cuando se intensifica el regreso hacia Estados Unidos.

Revisar los tiempos de espera antes de dirigirse a cualquiera de las garitas de Reynosa resulta fundamental para evitar retrasos prolongados. Contar con documentos migratorios vigentes, identificación adecuada y papeles del vehículo en regla sigue siendo un factor determinante, ya que cualquier incidencia puede agravar la congestión en cruces que operan con alta demanda la mayor parte del día.

En el cruce vehicular, las garitas de Reynosa hoy sábado 17 de enero de 2026 presentan tiempos promedio de entre 60 y 90 minutos en carriles generales, con variaciones importantes según la hora y el punto específico de cruce. Ready Lane suele reducir la espera a rangos de 40 a 60 minutos, mientras que los carriles SENTRI mantienen una ventaja clara, con tiempos que generalmente oscilan entre 20 y 30 minutos cuando el flujo se mantiene estable.

El cruce peatonal en Reynosa también refleja una dinámica intensa. Los tiempos de espera a pie se sitúan comúnmente entre 30 y 50 minutos, impulsados por el alto número de trabajadores transfronterizos y residentes que cruzan diariamente, especialmente en las primeras horas de la mañana y al cierre de la jornada laboral.

Leer más: Fitur: Cozumel apuesta por un turismo integral más allá del sol y playa

Las garitas de Reynosa suelen resentir con mayor fuerza los fines de semana, quincenas y periodos vacacionales. En estos escenarios, las filas pueden superar fácilmente la hora y media en carriles generales, sobre todo los sábados por la mañana y los domingos por la tarde, cuando se concentra el retorno hacia Texas.

Leer más: Viva Aerobús resiente desplome en su ocupación pese a mayor tráfico y atribuye el golpe a clima adverso y ajustes operativos

En términos operativos, los cruces de Reynosa cuentan con horarios amplios tanto para vehículos como para peatones, lo que permite cierta dispersión del flujo. No obstante, la concentración de usuarios en horarios específicos y la alta dependencia del cruce laboral diario siguen siendo los principales retos para mantener tiempos estables.

Leer más: EN VIVO: Tiempo de espera en la garita de San Luis Río Colorado este 17 de enero de 2026

Anticipar el cruce, elegir horarios de menor afluencia y optar por carriles especializados cuando se cuenta con el permiso correspondiente puede marcar una diferencia significativa en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Reynosa.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Carlos Puelma

    Soy Lic. Informático y Lic. en Mercadotecnia con Maestría en Marketing Digital. Me especializo en SEO para medios de comunicación desde 2003. Me encanta viajar y recorrer el mundo cada vez que tengo la oportunidad. He tenido la fortuna de conocer más de 40 países en los 5 continentes, por lo tanto, me reconozco como un verdadero nómada digital.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEstados UnidosMéxico
Articulo anterior

Araceli García Rico queda al frente del Instituto de las Mujeres en ...

Siguiente articulo

Tránsito mortal en aumento: BCS elevó 36.9% sus muertes por accidentes en ...