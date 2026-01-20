El tiempo invernal se reactiva de martes a miércoles en gran parte de México

La atmósfera volverá a cerrarse este martes y miércoles con un nuevo episodio de tiempo invernal que se extenderá sobre amplias regiones del país, impulsado por la interacción de sistemas inestables que favorecerán lluvias, viento y un descenso generalizado de temperaturas. Aunque no se trata de un evento extremo, las condiciones serán suficientes para generar afectaciones locales y un ambiente marcadamente frío, especialmente en zonas montañosas.

El patrón meteorológico que domina las próximas 24 a 48 horas incluye el paso de una ondulación débil en niveles altos de la atmósfera, asociada a un intento de vaguada polar, la cual generará inestabilidad y facilitará la formación de nubes con lluvias y tormentas. Este proceso se verá reforzado por la activación de la Corriente en Chorro, que transportará humedad desde el Pacífico hacia el interior del país.

Las condiciones se combinarán con la inestabilidad residual que dejó el frente frío del fin de semana y su masa de aire ártico, además del efecto del relieve, lo que terminará por detonar lluvias y tormentas en estados del occidente, centro, oriente y noreste. En zonas altas no se descartan granizadas e incluso algunas nevadas aisladas.

Durante este periodo, entidades como Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, el sur de Chihuahua, Coahuila, el norte de Michoacán, el Estado de México, Colima y el oriente de Sinaloa podrían registrar acumulados de lluvia de entre 10 y 25 milímetros, con núcleos locales que alcancen entre 30 y 60 milímetros y potencial de granizo.

De forma más aislada, se esperan precipitaciones de 5 a 20 milímetros en la Ciudad de México, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Para el miércoles, la actividad disminuirá, pero las lluvias se mantendrán dispersas en estas mismas regiones, concentrándose con mayor intensidad a lo largo del Eje Neovolcánico, desde Michoacán hasta Morelos.

Aunque no se prevé una masa de aire extremadamente frío en niveles altos que genere nevadas extensas, sí existen condiciones para eventos locales por arriba de los 3 mil 600 metros sobre el nivel del mar. Entre las zonas con mayor probabilidad se encuentran las cimas del Nevado de Colima y Toluca, el sistema Izta-Popo, La Malinche, el Tláloc, el Xocotépetl y montañas elevadas del centro-oriente y Durango.

El ambiente será fresco a frío durante las tardes, con temperaturas máximas que oscilarán entre 14 y 20 grados en gran parte del interior del país, descendiendo aún más tras las lluvias. En regiones montañosas y zonas rurales se esperan valores de 5 a 12 grados, con registros cercanos a cero en cimas volcánicas, mientras que en costas y zonas bajas las temperaturas serán ligeramente más altas.

Para el miércoles se anticipa un ligero repunte térmico ante una menor cobertura nubosa, con máximas de 16 a 25 grados, aunque el frío volverá a sentirse con fuerza conforme avancen las lluvias vespertinas y nocturnas. La nubosidad, la humedad y el viento serán los principales factores que intensifiquen la sensación térmica, además de la presencia de nieblas que podrían reducir la visibilidad en carreteras.

Más allá de las afectaciones inmediatas, este patrón lluvioso continúa siendo benéfico al frenar la sequía típica del invierno, en plena temporada de estiaje. De mantenerse esta tendencia, el país podría cerrar enero con más del 80 o incluso 90 por ciento del territorio libre de sequía, en un contexto donde ya se anticipan nuevos periodos de frío y lluvias en las próximas semanas.

