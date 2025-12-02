Visas americanas en México: tiempos de espera llegan hasta 19 meses en algunos consulados

Los tiempos de espera para obtener una cita de visa americana por primera vez (B1/B2) en México continúan siendo elevados. De acuerdo con estimaciones recientes de ViveUSA, la disponibilidad en distintos consulados del país oscila entre 10 y 19 meses, dependiendo de la demanda actual.

Entre las sedes con atención más rápida se encuentran Hermosillo, con tiempos aproximados de 10 a 11 meses, y Tijuana, donde el periodo se ubica entre 11 y 12 meses. En contraste, ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México mantienen algunos de los plazos más largos, que superan los 18 meses.

El consulado de Mérida reporta uno de los incrementos más significativos, con esperas estimadas entre 16 y 17 meses, mientras que Ciudad Juárez presenta alrededor de 17 meses para solicitantes de primera vez. Estos datos reflejan una alta demanda y la saturación de citas en puntos clave del país.

Especialistas señalan que la elevada afluencia de solicitantes, sumada a los retrasos generados en años recientes, ha provocado que miles de personas deban agendar sus citas con muchos meses de anticipación.

La recomendación general es revisar de manera constante los portales oficiales, ya que suelen liberarse espacios por cancelaciones o ajustes internos en los consulados.

Pese a los largos tiempos de espera, las autoridades estadounidenses han señalado que continúan trabajando en ampliar la capacidad de atención. Sin embargo, hasta ahora, la disponibilidad sigue variando de forma notable entre los distintos consulados del país.