¿Cuántas tiendas Costco hay en BCS?

En Baja California Sur hay una única tienda Costco, ubicada en Los Cabos, y Costco opera bajo un modelo de club de precios con servicios especializados. Según el sitio oficial, la sucursal se encuentra en Carretera San José del Cabo Km 1659, Los Cabos, con horario de lunes a sábado de 10:00 a 20:30 y domingo de 10:00 a 20:00

La sucursal de Costco ofrece una gama de servicios en tienda que incluyen farmacia, óptica, centro auditivo, centro llantero, gasolinera y fuente de sodas, lo que la posiciona como un punto integral de abastecimiento. Estos departamentos están disponibles en amplios horarios para atender diferentes necesidades.

La estación de gasolinera está operativa de lunes a viernes de 6 AM a 9 PM, y los fines de semana de 7 AM a 9 PM, con precios que se actualizan constantemente y varían al momento de carga . El centro auditivo permanece abierto todos los días de 10 AM a 8 PM, ofreciendo atención continua.

La farmacia permite dispensar medicamentos y atención básica de lunes a viernes de 10 AM a 8:30 PM, sábados hasta las 9 PM y domingos hasta las 8 PM. La óptica mantiene un horario similar, disponible toda la semana con cierre temprano los domingos.

El centro llantero ofrece servicios automotrices de lunes a domingo en horario fijo, también siendo parte de los servicios integrales que Costco brinda a sus miembros y clientes. La fuente de sodas, disponible en el mismo horario comercial, brinda alimentos y bebidas dentro de la tienda.

La sucursal de Costco en Los Cabos fue inaugurada el 18 de octubre de 2003, y desde entonces ha funcionado como un almacén exclusivo para miembros con productos a mayoreo y entrega local disponible. Adicionalmente, cuenta con comedor al público, departamento de fotografías y un patio de comidas.

La operación integrada de Costco en Baja California Sur demuestra su apuesta por una oferta completa que va más allá de ventas al por mayor, integrando servicios de salud, automotriz y energía. Esto sitúa a la única sucursal estatal como un punto clave de abastecimiento regional.

