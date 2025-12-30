Tiger Woods cumple 50 años: ¿qué sigue para la leyenda del golf?

Tiger Woods, uno de los golfistas más influyentes de la historia del deporte, celebró este martes sus 50 años.

El golfista replantea su futuro competitivo y su influencia en el golf mundial. Al alcanzar los 50 años, Woods se enfrenta a la posibilidad de competir en el circuito sénior, mientras evalúa su retorno tras lesiones y cirugías que han limitado su presencia en el PGA Tour en los últimos años, el principal circuito estadounidense de golf profesional masculino y el más importante del mundo.

El hito de los 50 años hace elegible a Tiger Woods para disputar el PGA Tour Champions, el circuito diseñado para jugadores mayores de 50 años, lo que abre una nueva etapa en su trayectoria deportiva. Aunque todavía no ha confirmado su participación en eventos del circuito sénior, la opción está disponible y podría ofrecerle una vía para competir de manera regular sin las exigencias del calendario principal.

Carrera, lesiones y opciones de retorno

La carrera de Tiger Woods ha estado marcada por un dominio sin precedentes en el golf profesional, con 82 victorias en el PGA Tour y 15 títulos de Grand Slam que lo sitúan entre los más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, las lesiones han pesado en sus últimas temporadas: en marzo de 2025 sufrió una rotura de tendón de Aquiles y luego se sometió a otra cirugía de espalda, lo que lo mantuvo fuera de la competencia durante todo el año.

Woods ha reconocido públicamente que todavía está en proceso de recuperación, y que su regreso al golf competitivo dependerá de cómo responda su cuerpo al entrenamiento y al esfuerzo físico que exige el juego profesional. En una conferencia previa al Hero World Challenge, el golfista explicó que ha comenzado a practicar golpes cortos y a poner, pero que aún no está listo para comprometerse con un calendario competitivo completo.

A sus 50 años, Tiger Woods también extiende su impacto en el golf fuera de los campos de torneo. Actualmente preside el Comité de Competencia Futura del PGA Tour y participa en decisiones estratégicas que buscan reformar la estructura de competiciones y atraer a nuevas generaciones de jugadores. Este rol institucional refleja una transición de Woods hacia una figura que moldea el presente y futuro de la disciplina más allá de su juego.

El debate sobre si Tiger Woods regresará a la competencia activa o si optará por centrarse en roles directivos y en el circuito sénior continúa entre aficionados y analistas. Con el hito de los 50 años recién alcanzado, la comunidad del golf observa de cerca cada paso del legendario jugador, cuya influencia en el deporte sigue siendo central incluso mientras redefine su presencia competitiva.

