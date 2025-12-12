Tigres aventaja al Toluca en la ida de la final de la Liga MX

Tigres del UANL se pone en ventaja sobre el Toluca en el partido de ida de la final del Torneo de Apertura 2025, de la Liga MX, al ganar por el mínimo marcador en el Estadio Universitario de Monterrey

Durante el primer tiempo, Tigres dominó las acciones del encuentro, aunque no logró abrir el marcador. La principal razón fue la extraordinaria intervención del portero de Toluca, Hugo González, al minuto 33, cuando detuvo un disparo de Diego Lainez. El atacante había sacado un tiro raso y preciso, pero el guardameta, con grandes reflejos, desvió el balón hacia un costado del poste izquierdo.

Al minuto 46, Ángel Correa anotó el primer gol del partido, luego de que el propio Hugo González —quien instantes antes había sido figura— cometió un mal despeje. El balón cayó en los pies de Diego Lainez, quien asistió a Correa para que este definiera sin contemplaciones.

Apenas un minuto después, el duelo estuvo cerca de empatarse. Jesús Ángulo sacó un potente disparo que inicialmente fue contenido por el portero de Tigres, Nahuel Guzmán. Sin embargo, el balón se le escurrió entre las piernas y, cuando parecía que cruzaría la línea de gol, Jesús Garza apareció oportunamente para despejar.

Al minuto 68, Ángel Correa protagonizó otra jugada peligrosa por la banda derecha, desbordó y superó a su marcador. No obstante, al momento de finalizar la acción, su disparo salió desviado por un costado del poste, perdiendo la oportunidad de ampliar la ventaja para Tigres.

En el minuto 92 se presenta tarjeta roja para Morales quien se fue expulsando por agresión. Además, le dan amarilla a Pereira.

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo a las 18:50 horas en el estadio Nemesio Diez, en el que el Toluca requiere ganar por dos goles de diferencia para convertirse en el campeón del torneo de Apertura 2025 de la Liga MX

Cabe señalar que si la serie concluye empatada tras los 180 minutos reglamentarios, el título no se solventa por la posición en la tabla.

En ese escenario, se disputan dos tiempos adicionales de 15 minutos. Si persiste la paridad tras ese lapso, el campeón se resolverá mediante una tanda de penaltis.