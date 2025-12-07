Tigres elimina al Cruz Azul y avanza a la final de la Liga MX

El equipo de Tigres aseguró su boleto a la final del Torneo de Apertura 2025 tras empatar 2-2 en el global frente a Cruz Azul, resultado que fue suficiente para clasificarse gracias a su solidez táctica y a un desempeño estratégico que les permitió controlar los momentos clave de la serie. En un Estadio Universitario repleto, la afición auriazul celebró una nueva oportunidad de competir por el título de la Liga MX, donde enfrentarán al Toluca.

Desde los primeros instantes, Tigres tomó el control del partido, generando llegadas constantes y presionando a la defensa cementera. Al minuto 27, Juan Brunetta capitalizó un servicio preciso de André-Pierre Gignac para marcar el 1-0, un gol que, según destacaron miembros del club, “cambió por completo el ritmo del encuentro”, declaración adaptada a tercera persona como indica la norma solicitada.

Tras la anotación, el cuadro de la UANL manejó los tiempos con inteligencia. Correa, Lainez y Gorriarán desgastaron al rival con transiciones rápidas, mientras Cruz Azul intentó responder con disparos lejanos que fueron controlados por la zaga y por un atento Nahuel Guzmán. La primera mitad concluyó con dominio auriazul y con el ánimo celeste mermado.

El segundo tiempo trajo el momento más tenso de la noche. Una revisión del VAR otorgó un penal a favor de Cruz Azul al minuto 68, pero Gabriel Fernández desperdició la oportunidad cuando su disparo se estrelló en el poste izquierdo, jugada que, según se comentó desde el cuerpo técnico, “marcó un giro emocional irreversible para La Máquina”, declaración igualmente trasladada a tercera persona.

Las modificaciones de Larcamón no lograron revertir el control del duelo. Tigres refrescó su funcionamiento con el ingreso de Ozziel Herrera, Juan Purata y Juan Vigón, movimientos que buscaron frenar el empuje visitante. El cierre se complicó aún más para los celestes cuando Jesús Orozco sufrió una lesión grave que obligó al equipo a terminar con 10 hombres, quedando deportivamente abatido ante las circunstancias.

Con siete minutos agregados que parecieron interminables, Cruz Azul lanzó centros constantes al área, pero la defensa felina resistió cada intento. Un remate de Gabriel Fernández y un intento tardío de Paradela fueron las últimas amenazas, sin embargo, ninguna logró romper la muralla auriazul.

El silbatazo final desató el festejo en el Volcán. La afición celebró no solo la clasificación, sino también el desempeño táctico que permitió avanzar a la final de la Liga MX. Con este resultado, Tigres buscará sumar una nueva estrella en su historia, consolidándose nuevamente como uno de los protagonistas más importantes del futbol mexicano.