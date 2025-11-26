Nuevo carril SENTRI en Tijuana promete reducir filas en la frontera

El municipio de Tijuana dio un paso importante en la mejora de su conectividad fronteriza: el alcalde Ismael Burgueño Ruiz puso en marcha un nuevo carril de la modalidad SENTRI, ubicado sobre calle Segunda en la zona centro, como parte de un proyecto binacional junto con autoridades estadounidenses.

Este carril, que inicia un periodo piloto de 120 días, busca aliviar la carga vehicular en los cruces fronterizos al permitir que hasta un 35 % del flujo diario utilice este nuevo acceso. Según las autoridades, el arranque del carril refleja la confianza institucional entre México y Estados Unidos, así como la capacidad de Tijuana para coordinar proyectos estratégicos de movilidad.

LEER MÁS: Trámites estatales y municipales que sí puedes hacer 100% en línea en BCS

El nuevo carril Sentri operará desde la Calle Segunda, con casetas y horarios definidos, y se espera que reduzca los tiempos de espera, descongestione áreas de alta demanda y mejore la conectividad con San Diego. Burgueño señaló que este proyecto forma parte de una agenda binacional más amplia, orientada a modernizar la frontera y ofrecer soluciones prácticas a diarios miles de personas que cruzan la garita.

Analistas destacan que esta iniciativa podría tener efectos positivos en la agilidad del tránsito, en la economía local, y en la calidad de vida de quienes transitan continuamente entre ambas ciudades. Si el piloto resulta exitoso, podría consolidarse como un nuevo modelo de cruce fronterizo para la región.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO