Implementan Cruce Ágil para trabajadores en Tijuana, buscan beneficiar la economía fronteriza

La Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI) presentó oficialmente el Programa de Cruce Ágil para Trabajadores Transfronterizos, una iniciativa diseñada para optimizar los tiempos de traslado en los puntos de revisión hacia Estados Unidos. Este esquema busca mejorar la calidad de vida de quienes cruzan diariamente desde Tijuana por motivos laborales, estableciendo un sistema de flujo vehicular ordenado y seguro en las garitas de la región.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI), Pedro Montejo Peterson, confirmó que el proceso de prerregistro ya se encuentra activo en el portal oficial del ayuntamiento de Tijuana. Según las proyecciones de la autoridad municipal, se espera que durante la segunda semana de febrero se formalice la entrega de los accesos a los beneficiarios que cumplan con la documentación requerida para el cruce fronterizo.

Montejo Peterson destacó que el objetivo primordial es mantener la agilidad de los carriles sin saturar las vías existentes, apoyando así a los diversos sectores económicos. El funcionario explicó que el programa se ha estructurado para equilibrar el flujo turístico, empresarial y estudiantil con las necesidades específicas de los trabajadores que cuentan con un contrato laboral vigente en el país vecino.

Leer más: Exmaratonista de la tercera edad correrá de Tijuana a Cancún por una noble causa

Respecto a los requisitos, los interesados deberán presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio en Baja California y el registro de hasta dos vehículos. Es indispensable acreditar el empleo en Estados Unidos mediante un contrato laboral, recibos de nómina o una carta patronal, además de poseer una visa de trabajo válida, ya que el programa no está disponible para residentes con Green Card.

En cuanto a la operatividad, se detalló que en la zona de San Ysidro – Ready Lane los horarios serán de 00:00 a 08:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Por su parte, la garita de Otay operará bajo este esquema las 24 horas del día. Los costos varían entre las 95 y 140 UMAS, dependiendo de si el usuario requiere un acceso diario por Otay o dos accesos diarios por cualquiera de las tres garitas disponibles.

El secretario Montejo Peterson enfatizó que el gobierno municipal mantendrá una estrecha colaboración con instancias locales, estatales y federales. Esta coordinación interinstitucional busca fortalecer la infraestructura de Tijuana y reconocer el peso que los trabajadores transfronterizos tienen en el dinamismo social y económico de la zona fronteriza más transitada del mundo.

Finalmente, se informó que la plataforma digital para el registro ya recibe solicitudes para validar la elegibilidad de los usuarios. La intención es que este cruce fronterizo sea un modelo de eficiencia que reduzca el estrés urbano y potencie la competitividad laboral de quienes residen en Tijuana pero desempeñan sus funciones en San Ysidro o zonas aledañas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO