De Tijuana a Mulegé: joven desaparecido aparece muerto en centro de rehabilitación

La familia de Javier, joven originario de Baja California, exige justicia tras su extraña detención y fallecimiento. Fue arrestado por policías municipales en Tijuana el 12 de noviembre pasado. Desde entonces estuvo desaparecido, hasta que meses después lo encontraron sin vida en un centro de rehabilitación en Mulegé, Baja California Sur.

En entrevista con el medio bajacaliforniano Blanco y Negro, Marta Alicia López Hernández, hermana de Javier, contó que durante semanas buscaron información en distintas instituciones sin obtener respuesta.

Primero les dijeron que lo habían llevado a un centro de rehabilitación en Tijuana, después lo negaron y finalmente solo les dieron números telefónicos para que lo buscaran por su cuenta.

Traslado a Mulegé y condiciones sospechosas

La familia logró ubicarlo en Mulegé, pero el centro les prohibía hablar con él. Incluso llegó a exigirles 12 mil pesos para devolverlo. Cuando intentaron denunciar, las autoridades respondieron que “no había delito qué perseguir”.

Lee más: Gobernador de BCS admite crisis de violencia en Comondú y pedirá apoyo federal

El viernes pasado, el centro llamó a la familia. Primero reportó que Javier tenía dolor de cabeza y fiebre. Horas después notificó su muerte.

“Pedí hablar con él y me dijeron que luego. Dos horas más tarde me llamaron para decirme que estaba muerto. Me enviaron una copia del acta de defunción donde aparece que falleció por shock séptico. El doctor de Santa Rosalía me dijo que tenía solo un día para recoger el cuerpo, y el centro ya había contactado a una funeraria para cremarlo y enviarme sus cenizas por paquetería”, relató Marta Alicia.

Cuerpo con huellas de violencia

La familia viajó de inmediato a Mulegé. Al llegar el sábado y reconocer el cuerpo, descubrieron que tenía múltiples golpes.

“Presentaba heridas en la frente y en el cuerpo. Estaba golpeadísimo. El ministerio público nos dijo que murió por un traumatismo cervical y que probablemente lo agredieron entre varias personas o con un objeto muy fuerte”, señaló la hermana.

Sospechan de explotación

Los familiares denunciaron que en varias ocasiones pidieron que lo regresaran, pero el centro siempre condicionó la entrega a un pago. Sospechan que existe un modus operandi: personas detenidas son enviadas a estos lugares y luego trasladadas a otros centros para explotarlas laboralmente.

Exigen investigación

La familia pide que el caso no quede impune. Reclama que se investigue tanto a los policías municipales de Tijuana como al centro de rehabilitación de Mulegé, donde Javier perdió la vida en circunstancias que apuntan a un posible crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.