Tijuana, puerta estratégica para volar a Asia sin visa de EE. UU.: crece conexión aérea

En medio de las complejidades que enfrentan viajeros mexicanos y extranjeros para transitar por Estados Unidos rumbo a Asia, el Aeropuerto Internacional de Tijuana se perfila como una alternativa relevante para conectar con el continente asiático sin necesidad de visa estadounidense. Esta posición geográfica única, junto con acuerdos entre aerolíneas, ha impulsado la reactivación y el potencial crecimiento de rutas directas o con escalas eficientes entre Asia y México.

La ciudad fronteriza se ha convertido en un punto clave para viajeros que desean evitar los requisitos migratorios de Estados Unidos. Gracias al puente Cross Border Xpress (CBX), los pasajeros pueden acceder desde San Diego directamente al aeropuerto tijuanense, lo que facilita combinaciones hacia Asia sin hacer escalas en territorio estadounidense ni presentar una visa B1/B2. Este factor ha sido reconocido tanto por operadores turísticos como por viajeros frecuentes como una ventaja competitiva para rutas transpacificas.

Este potencial se consolidó recientemente con la reactivación de vuelos entre Tijuana y Beijing operados por Hainan Airlines, uno de los principales operadores chinos. Tras una pausa de varios años por la pandemia, la ruta volvió a operar con dos frecuencias semanales, conectando directamente ambos destinos sin pasar por Estados Unidos. Con aproximadamente 10 250 km de distancia y un tiempo de vuelo cercano a las 12 horas, esta conexión representa uno de los enlaces más significativos entre México y Asia vía Tijuana.

Además de Hainan, hay indicios de que otras aerolíneas chinas podrían expandir su presencia en México a través de Tijuana. Documentos oficiales señalan que Juneyao Air ha presentado solicitudes para operar vuelos desde Shanghái con escalas en Tijuana antes de llegar a Ciudad de México, lo que implicaría un aumento en la oferta de conectividad entre Asia y el país sin recurrir a hubs tradicionales en Estados Unidos o Europa.

La conectividad no se limita solo a China. Aunque no existen vuelos directos entre Japón y Tijuana actualmente, la tendencia global de reestructuración de rutas es palpable. Varias aerolíneas japonesas han ajustado su red de vuelos tras cambios en la demanda internacional, lo que ha llevado a cancelaciones o reducciones temporales en algunas rutas hacia América del Norte. Esto intensifica el atractivo de alternativas como Tijuana para rutas de tránsito hacia Asia desde Latinoamérica o Europa.

La estrategia también ha encontrado ecos en acuerdos comerciales entre aerolíneas. Un ejemplo reciente es la alianza entre Volaris y Hainan Airlines, que busca fortalecer la conectividad aérea entre México y China utilizando Tijuana y Ciudad de México como hubs clave dentro de la red. Esta cooperación, que aún requiere aprobación regulatoria, permitiría ofrecer boletos combinados y mayores opciones de conexión para pasajeros sin escalas en Estados Unidos.

Los viajeros interesados en conectar con Asia desde México deben considerar varios factores: disponibilidad de vuelos directos o con escala, requisitos migratorios según destino final, y tiempo total de viaje. La ventaja que ofrece Tijuana —evitar una visa estadounidense cuando no se pisa territorio de EE. UU.— puede hacerla particularmente atractiva frente a rutas que tradicionalmente requerían tránsito en hubs estadounidenses.

