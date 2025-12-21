Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 21 de Diciembre, 2025
HomeNacionalNuevamente en Tijuana se encuentra una de las playas contaminadas del país
Nacional

Nuevamente en Tijuana se encuentra una de las playas contaminadas del país

Tijuana nuevamente aparece en lista de Playas contaminadas detectadas en muestreo federal previo a vacaciones de Navidad
Adolfo Torres
20 diciembre, 2025
0
10
Playas contaminadas, nuevamente en Tijuana se encuentra una

Tijuana vuelve a tener una alerta sanitaria nacional al encontrarse en la lista de playas contaminadas que no cumplen con los estándares para uso recreativo durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025-2026, de acuerdo con los resultados más recientes difundidos por la Cofepris.

La Secretaría de Salud, a través de la Cofepris y en coordinación con la Semarnat, informa que el análisis forma parte del programa Playas Limpias, el cual incluye un muestreo en 289 playas del país; de ese total, solo seis rebasan los límites de contaminación microbiológica permitidos.

Según el reporte oficial, las playas clasificadas como no aptas para uso recreativo son Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz, todas ellas al superar los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Las autoridades advierten que estas playas contaminadas representan un riesgo para la salud de los bañistas, por lo que recomiendan evitar el contacto directo con el agua hasta que concluyan las acciones de saneamiento implementadas.

El informe resalta que Tijuana presenta reincidencia en los incumplimientos del programa Playas Limpias, ya que en evaluaciones previas varias de sus playas han sido catalogadas entre las más contaminadas del país, debido a concentraciones elevadas de enterococos detectadas en distintos periodos de análisis.

En contraste, la Cofepris señala que 283 playas, equivalentes al 98 por ciento de las evaluadas, cumplen con los criterios de calidad microbiológica y se mantienen seguras para visitantes nacionales e internacionales durante la temporada vacacional.

Finalmente, las autoridades federales indican que ya se aplican acciones inmediatas de saneamiento en las seis playas contaminadas, al tiempo que exhortan a la población a mantenerse informada mediante los reportes oficiales del programa Playas Limpias.

Cabe recordar, que la Playa Tijuana y otras de la misma ciudad fronteriza han sido de las que más ha incumplido las normas del programa Playas Limpias, por lo que constantemente ha sido catalogada entra las más contaminadas del país.

En el informe anterior del Comité de Playas Limpias realizado en julio pasado, tres de las siete playas en Tijuana excedieron el límite permitido de Enterococos, según los resultados de análisis realizados previo al inicio del periodo de vacaciones de verano. La legislación establece que el nivel máximo aceptable de esta bacteria es de 200 NMP por cada 100 mililitros de agua.

De acuerdo con el informe, la Playa Tijuana – Tijuana I (San Antonio del Mar) presentó un valor de 741 NMP/100 ml, la Playa de Tijuana – Baja Malibú alcanzó los 623 NMP/100 ml y la Playa de Tijuana – Playa Blanca registró 590 NMP/100 ml. Las tres fueron clasificadas como “NO APTAS” para uso recreativo.

Las otras cuatro playas evaluadas en el municipio fueron consideradas seguras, al mantenerse por debajo del umbral permitido. Entre ellas, la Playa de Tijuana I – Cañada Azteca presentó solo 13 NMP/100 ml, mientras que El Vigía alcanzó los 19 NMP/100 ml.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasPlayas contaminadasplayas limpiasTijuana
Articulo anterior

Tren Interoceánico choca con pipa en Chiapas

Siguiente articulo

Clima en La Paz y Los Cabos domingo 21 de diciembre de ...