Nuevamente en Tijuana se encuentra una de las playas contaminadas del país

Tijuana vuelve a tener una alerta sanitaria nacional al encontrarse en la lista de playas contaminadas que no cumplen con los estándares para uso recreativo durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025-2026, de acuerdo con los resultados más recientes difundidos por la Cofepris.

La Secretaría de Salud, a través de la Cofepris y en coordinación con la Semarnat, informa que el análisis forma parte del programa Playas Limpias, el cual incluye un muestreo en 289 playas del país; de ese total, solo seis rebasan los límites de contaminación microbiológica permitidos.

Según el reporte oficial, las playas clasificadas como no aptas para uso recreativo son Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz, todas ellas al superar los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Las autoridades advierten que estas playas contaminadas representan un riesgo para la salud de los bañistas, por lo que recomiendan evitar el contacto directo con el agua hasta que concluyan las acciones de saneamiento implementadas.

El informe resalta que Tijuana presenta reincidencia en los incumplimientos del programa Playas Limpias, ya que en evaluaciones previas varias de sus playas han sido catalogadas entre las más contaminadas del país, debido a concentraciones elevadas de enterococos detectadas en distintos periodos de análisis.

En contraste, la Cofepris señala que 283 playas, equivalentes al 98 por ciento de las evaluadas, cumplen con los criterios de calidad microbiológica y se mantienen seguras para visitantes nacionales e internacionales durante la temporada vacacional.

Finalmente, las autoridades federales indican que ya se aplican acciones inmediatas de saneamiento en las seis playas contaminadas, al tiempo que exhortan a la población a mantenerse informada mediante los reportes oficiales del programa Playas Limpias.