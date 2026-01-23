Tik Tok deja de ser propiedad de China en Estados Unidos tras venta histórica

La plataforma de videos cortos Tik Tok ha dejado de estar bajo el control de China en Estados Unidos tras concretarse la venta de su negocio local. La app pasó a operar oficialmente bajo una nueva entidad denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, donde la matriz original, ByteDance, ha reducido su participación a un nivel minoritario del 19.9%. Esta transformación responde a la presión legal de desinversión para evitar una prohibición definitiva en territorio estadounidense.

Con este movimiento estratégico, el control mayoritario de la aplicación queda en manos de inversores no vinculados al gigante asiático. El acuerdo confirma que la operación de Tik Tok en suelo norteamericano ahora reside legalmente en TikTok USDS Joint Venture LLC, cumpliendo con los marcos de seguridad nacional exigidos. Al quedar por debajo del umbral de control, la empresa busca cerrar años de controversias políticas y amenazas de bloqueo de sus videos.

El rediseño corporativo implica que la nueva sociedad asume responsabilidades directas sobre los datos de los usuarios, las políticas de moderación y la infraestructura tecnológica en Estados Unidos. Según se informó, este esquema de protección no solo abarca a la red principal, sino que se extiende a herramientas vinculadas como Cap Cut. De esta manera, el ecosistema de edición y consumo de contenido queda blindado bajo un nuevo paraguas regulatorio y técnico.

La nueva estructura de TikTok USDS Joint Venture LLC distribuye el 80.1% de la propiedad entre un consorcio de inversores donde destacan firmas como Silver Lake, Oracle y MGX. El papel de Oracle es fundamental, pues no actúa solo como socio financiero, sino como el encargado de la infraestructura donde se alojan los datos críticos de la app. Este cambio busca garantizar que el software y los algoritmos dejen de ser una “caja negra” para las autoridades de Estados Unidos.

En cuanto a la experiencia del usuario, se plantea que el algoritmo de recomendaciones se gestione exclusivamente con datos locales protegidos en la nube de Oracle. Además, se implementarán protocolos de validación de código para asegurar que las aplicaciones, incluyendo Cap Cut, operen bajo estándares de máxima transparencia. El centro de gravedad operativo de los videos más vistos del mundo se ha desplazado formalmente fuera de la influencia directa de China.

Finalmente, el “joint venture” tendrá autoridad total para tomar decisiones de seguridad y confianza dentro del mercado estadounidense. Aunque la interfaz de la aplicación no presentará cambios radicales inmediatos, el control sobre la moderación de contenido y la privacidad de la información marca un hito en la historia de la tecnología global. Con esto, Tik Tok inicia una nueva etapa enfocada en la permanencia legal y la confianza corporativa.

