TikTok Awards 2026: Conoce a los nominados y descubre cómo votar por tus favoritos

La espera terminó para la comunidad digital en México con el anuncio oficial de los TikTok Awards 2026. Esta gala, que se ha consolidado como el evento más importante para los creadores de contenido, busca reconocer la creatividad, el impacto y la autenticidad de quienes dan vida a la plataforma.

La premiación no solo celebra a las grandes figuras, sino que otorga el poder absoluto a los usuarios, quienes decidirán a los ganadores a través de un proceso de votación abierto y global.

Para participar y apoyar a tus creadores preferidos, el proceso es sencillo, pero requiere atención a los tiempos oficiales. Los interesados deben ingresar a la aplicación de TikTok, buscar el banner oficial de los TikTok Awards 2026 en la sección de “Tendencias” o escribir la palabra clave “TikTok Awards” en el buscador.

Una vez dentro del centro de votación, aparecerán las distintas categorías donde se podrá emitir un voto diario por cada sección habilitada, permitiendo que la competencia sea dinámica hasta el último minuto.

Categorías de los TikToks Awards y el impacto de los creadores en 2026

Los TikTok Awards 2026 presentan categorías renovadas que reflejan la evolución del consumo digital. Desde el codiciado premio al “Creador del Año” hasta reconocimientos especializados como “Maestro del SEO” o “Impacto Social”, la diversidad es el eje central.

¿Quiénes están nominados a los TikTok Awards 2026?

La lista de nominados de los TikTok Awards 2026 incluye a personalidades destacadas en áreas como entretenimiento, gastronomía, moda, deportes y conocimiento.

Entre los nombres que resuenan con fuerza se encuentran creadores que han marcado tendencia durante el último año, logrando conectar con millones de personas a través de narrativas innovadoras. La relevancia de este evento trasciende la pantalla, ya que impacta directamente en la economía creativa de México y el mundo.

Revelación del Año

@soypulpoculto

@mamamecanic

@paris.hurtado.oficial

@axelarmijo

@aazulraya

TikTok Inspira

@bastiandelfin

@valeriavillalobosvc

@soyelarturito

@alecastellanos2

@brandonbryler

Aprende en TikTok

@ingesaurio

@elingedamian

@morisdieck

@isa_marcial

@aleidaargueta

Master del Entretenimiento

@andresnavytiktok

@aycarloscamacho

@aranna_geek

@plano_cinema

@cinedev

MVP del Deporte

@delbosquef1

@benjaannun

@gerynnasotelo

@gusbol_

@charlie_carrillo_

Canción del Año

“WEEKND”, de @grupobohemio

“Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby

“La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele

“Gatito”, de @elmalibaby

“La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep

Artista del Año

@elboguetobrrr

@itslatinmafia

@alan.arrieeta

@carlamorrison

@elenarose

TikTok del Año

@gabogabb

@nenamounstro

@brauliorodrg

@cainguzman

@pongamoslo_a_prueba

Creador del Año

@biojairzinho

@daniela.emmanuel

@leal_stephany

@soyaldooo

@joexulaje

Creador TikTok LIVE del Año

@natalydayana_

@kiba.066

@insano_h1mx

@soygabrielbeato

@srpulsera2.0

Creador TikTok LIVE Música del Año

@angy_ofc

@fatimajaime_oficial

@judaoficialmx

@yosoytoniu

@takyag_

Change Makers

@cienciarara

@soyrafacarbajal

@nenamounstro

@mikephy

@decorandopasteles

Finalmente, no olvides que la gala de los TikTok Awards 2026 será el 29 de enero en la Ciudad de México y será transmitida EN VIVO a través de la cuenta oficial de TikTok México, permitiendo que los seguidores vivan la experiencia de la alfombra roja y la entrega de estatuillas en tiempo real. ¡Prepara tus dispositivos y asegúrate de que tu voz sea escuchada en esta gran celebración del talento!

Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO