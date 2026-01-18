TikTok Awards 2026: Conoce a los nominados y descubre cómo votar por tus favoritos
La espera terminó para la comunidad digital en México con el anuncio oficial de los TikTok Awards 2026. Esta gala, que se ha consolidado como el evento más importante para los creadores de contenido, busca reconocer la creatividad, el impacto y la autenticidad de quienes dan vida a la plataforma.
La premiación no solo celebra a las grandes figuras, sino que otorga el poder absoluto a los usuarios, quienes decidirán a los ganadores a través de un proceso de votación abierto y global.
Para participar y apoyar a tus creadores preferidos, el proceso es sencillo, pero requiere atención a los tiempos oficiales. Los interesados deben ingresar a la aplicación de TikTok, buscar el banner oficial de los TikTok Awards 2026 en la sección de “Tendencias” o escribir la palabra clave “TikTok Awards” en el buscador.
Una vez dentro del centro de votación, aparecerán las distintas categorías donde se podrá emitir un voto diario por cada sección habilitada, permitiendo que la competencia sea dinámica hasta el último minuto.
Categorías de los TikToks Awards y el impacto de los creadores en 2026
Los TikTok Awards 2026 presentan categorías renovadas que reflejan la evolución del consumo digital. Desde el codiciado premio al “Creador del Año” hasta reconocimientos especializados como “Maestro del SEO” o “Impacto Social”, la diversidad es el eje central.
- Lee más: Exatlón México: Hombres en riesgo de salir este domingo de eliminación
- Lee más: ¿A qué hora y por dónde se podrán ver los Playoffs de la NFL?
- Lee más: Super Bowl LX: todos los detalles que hay que saber antes del Show de Medio Tiempo de Bad Bunny
¿Quiénes están nominados a los TikTok Awards 2026?
La lista de nominados de los TikTok Awards 2026 incluye a personalidades destacadas en áreas como entretenimiento, gastronomía, moda, deportes y conocimiento.
Entre los nombres que resuenan con fuerza se encuentran creadores que han marcado tendencia durante el último año, logrando conectar con millones de personas a través de narrativas innovadoras. La relevancia de este evento trasciende la pantalla, ya que impacta directamente en la economía creativa de México y el mundo.
Revelación del Año
- @soypulpoculto
- @mamamecanic
- @paris.hurtado.oficial
- @axelarmijo
- @aazulraya
TikTok Inspira
- @bastiandelfin
- @valeriavillalobosvc
- @soyelarturito
- @alecastellanos2
- @brandonbryler
Aprende en TikTok
- @ingesaurio
- @elingedamian
- @morisdieck
- @isa_marcial
- @aleidaargueta
Master del Entretenimiento
- @andresnavytiktok
- @aycarloscamacho
- @aranna_geek
- @plano_cinema
- @cinedev
MVP del Deporte
- @delbosquef1
- @benjaannun
- @gerynnasotelo
- @gusbol_
- @charlie_carrillo_
Canción del Año
- “WEEKND”, de @grupobohemio
- “Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby
- “La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele
- “Gatito”, de @elmalibaby
- “La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep
Artista del Año
- @elboguetobrrr
- @itslatinmafia
- @alan.arrieeta
- @carlamorrison
- @elenarose
TikTok del Año
- @gabogabb
- @nenamounstro
- @brauliorodrg
- @cainguzman
- @pongamoslo_a_prueba
Creador del Año
- @biojairzinho
- @daniela.emmanuel
- @leal_stephany
- @soyaldooo
- @joexulaje
Creador TikTok LIVE del Año
- @natalydayana_
- @kiba.066
- @insano_h1mx
- @soygabrielbeato
- @srpulsera2.0
Creador TikTok LIVE Música del Año
- @angy_ofc
- @fatimajaime_oficial
- @judaoficialmx
- @yosoytoniu
- @takyag_
Change Makers
- @cienciarara
- @soyrafacarbajal
- @nenamounstro
- @mikephy
- @decorandopasteles
Finalmente, no olvides que la gala de los TikTok Awards 2026 será el 29 de enero en la Ciudad de México y será transmitida EN VIVO a través de la cuenta oficial de TikTok México, permitiendo que los seguidores vivan la experiencia de la alfombra roja y la entrega de estatuillas en tiempo real. ¡Prepara tus dispositivos y asegúrate de que tu voz sea escuchada en esta gran celebración del talento!
- Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO
- Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO