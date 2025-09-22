¿Cómo funcionará TikTok ahora que pertenece a EEUU? Estos serán los cambios

El corazón de TikTok, su poderoso algoritmo de recomendaciones, pasará a ser gestionado y controlado por el gigante tecnológico Oracle en Estados Unidos. Bajo un nuevo acuerdo de venta impulsado por la Casa Blanca, la popular aplicación de videos implementará cambios estructurales y tecnológicos profundos.

Estos son los ajustes clave que definirán su futuro en el país:

Control del algoritmo: El gigante tecnológico Oracle tomará el control total del poderoso algoritmo de recomendaciones de contenido de TikTok en Estados Unidos.

Reconstrucción y auditoría del código: Oracle no solo gestionará el sistema, sino que recibirá una copia del código para inspeccionarlo y reestructurarlo desde cero.

Monitoreo constante: Para asegurar que el contenido no sea manipulado, el algoritmo será supervisado de forma continua para evitar cualquier “influencia indebida”.

Nueva junta directiva: Se creará un nuevo consejo directivo de siete miembros para gobernar la aplicación en el país. Seis de estos asientos estarán ocupados por ciudadanos estadounidenses.

¿Por qué TikTok sufrirá estos cambios?

La principal motivación detrás de esta reestructuración es la preocupación de larga data de los legisladores estadounidenses y del presidente Trump.

Durante años, han advertido sobre la posibilidad de que China utilice TikTok como una herramienta para recopilar datos sensibles de los ciudadanos estadounidenses o para influir en la opinión pública a través del contenido que se muestra en la plataforma.

Estas medidas buscan con las seguridad nacional, las cuales se formalizaron en una ley aprobada por el Congreso durante la administración anterior, que obligaba a la empresa matriz china ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a una prohibición.

Luz verde desde la Casa Blanca

Se espera que el presidente Donald Trump firme una orden ejecutiva esta misma semana para validar el acuerdo, declarando que sus términos satisfacen las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos. Este paso formalizará la nueva era de TikTok en el país.