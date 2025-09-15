TikTok pasará a manos de Estados Unidos: así te afectará el acuerdo entre Trump y China

TikTok pasará a ser propiedad de una empresa estadounidense, confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras las negociaciones con China que se llevaron a cabo el 14 y 15 de septiembre en Madrid.

El anuncio se da apenas dos días antes de que venciera el plazo para que ByteDance, dueña original de TikTok, encontrara un comprador no chino y evitara la prohibición de la app en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.

¿Se borrarán tus videos o cuentas de TikTok?

No. Tus videos, seguidores y datos no desaparecerán ni se bloqueará el acceso a la aplicación. Según el Tesoro, el uso de TikTok seguirá siendo el mismo.

Lo que sí podría cambiar en los próximos meses es la regulación de datos y las políticas de privacidad, ya que ahora TikTok tendrá que cumplir la ley estadounidense.

Trump adelantó el anuncio en redes

Antes de la confirmación oficial, Donald Trump publicó en Truth Social que se había llegado a un acuerdo para “salvar” la app y adelantó que el viernes hablará con Xi Jinping para cerrar el trato.

Bessent aseguró que las conversaciones en Madrid fueron “muy buenas” y que en un mes habrá una nueva ronda de diálogo comercial entre ambos países.

¿Por qué TikTok estuvo en riesgo?

Sin este acuerdo, TikTok pudo haber sido prohibido en Estados Unidos a partir del 17 de septiembre. La ley que lo ordenaba fue pospuesta 90 días por Trump para permitir que se concretara la venta a un comprador estadounidense.

Expertos prevén que TikTok adopte nuevas reglas de privacidad y moderación adaptadas a las exigencias de Estados Unidos. Por ahora, puedes seguir creando contenido y usando la app como siempre.

