TikTok invierte $37.7 mil millones en Brasil para su primer centro de datos

ByteDance Ltd., propietaria de la popular plataforma TikTok, anunció una inversión monumental que supera los 200 mil millones de reales. Esto equivale a $37.7 mil millones, destinados a la construcción de su primer centro de datos en Latinoamérica, con ubicación central en Brasil.

Este proyecto de infraestructura tecnológica tiene como sede el estado nororiental de Ceará. La decisión subraya el compromiso profundo de la empresa con Brasil, considerado uno de los mercados digitales más activos globalmente.

Esta expansión sucede mientras la matriz de TikTok enfrenta una considerable incertidumbre regulatoria en Estados Unidos. ByteDance aún no logra concretar una estrategia para eludir la venta forzada o el posible bloqueo de su aplicación en territorio estadounidense.



¿Por qué es Brasil un mercado digital dinámico para la expansión de ByteDance?

La instalación se establecerá cerca del puerto industrial de Pecém, en Ceará, un punto geográfico estratégico. Monica Guise, jefa de políticas públicas de TikTok Brasil, destacó el plan como “una inversión histórica” para la compañía en la nación.

Para el desarrollo, la empresa colaborará con Omnia, un desarrollador de centros de datos, y con Casa dos Ventos, un proveedor brasileño de energía renovable. Un punto clave de esta alianza es que el nuevo centro tecnológico operará exclusivamente utilizando energía limpia proveniente de parques eólicos.

¿De qué manera el centro de datos en Brasil responde a los desafíos regulatorios de TikTok en Estados Unidos?

El futuro de TikTok en Estados Unidos pende de un hilo, pues la compañía recibió la orden formal de vender sus operaciones allí o enfrentar una prohibición. La expansión en Brasil ocurre exactamente mientras TikTok continúa lidiando con estos desafíos en Estados Unidos.

La fecha límite original para esta venta estaba fijada para enero de 2025, aunque el presidente Donald Trump la ha extendido en varias ocasiones para permitir las negociaciones. Las conversaciones buscan separar a TikTok de ByteDance, creando una nueva entidad controlada primariamente por inversores estadounidenses.