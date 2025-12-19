TikTok se queda en Estados Unidos tras acuerdo para vender su operación

TikTok logró evitar su salida de Estados Unidos luego de alcanzar un acuerdo para vender su operación en ese país a inversionistas locales. La decisión permite que la aplicación siga funcionando con normalidad y pone fin, al menos por ahora, a la amenaza de una prohibición que llevaba meses generando incertidumbre entre usuarios, creadores de contenido y empresas.

El acuerdo establece que la operación de TikTok en territorio estadounidense quedará en manos de capital local, mientras la empresa matriz, ByteDance, reducirá su participación. Con este cambio, se busca responder a las preocupaciones del gobierno estadounidense sobre el manejo de datos personales y la seguridad nacional.

Durante años, autoridades de Estados Unidos han cuestionado que una plataforma tan popular esté controlada por una empresa de origen chino. El temor principal ha sido que la información de millones de usuarios pudiera quedar expuesta o ser utilizada con otros fines, lo que llevó a impulsar leyes y presiones para obligar a una venta o aplicar una prohibición.

Para TikTok, permanecer en Estados Unidos era clave. El país es uno de sus mercados más importantes, con millones de usuarios diarios, además de miles de creadores que dependen de la plataforma para generar ingresos. Una prohibición habría afectado no solo a la empresa, sino también a pequeños negocios, anunciantes y comunidades digitales.

El acuerdo también refleja el peso que ha ganado TikTok en la vida cotidiana. La aplicación dejó de ser solo una red de entretenimiento y se convirtió en una herramienta de trabajo, promoción y consumo de información, lo que elevó el impacto de cualquier decisión sobre su futuro.

Aunque aún faltan detalles por definirse, el trato permite que TikTok continúe operando mientras se ajusta a las reglas del país. El reto ahora será demostrar que la nueva estructura realmente protege los datos de los usuarios y cumple con las exigencias de las autoridades estadounidenses.

