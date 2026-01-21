Secuestran a tiktoker “La Nicholette” en Culiacán, Sinaloa

La tiktoker conocida como “La Nicholette” fue víctima de un secuestro en el sector de Isla Musalá, en Culiacán, lo que generó una fuerte movilización policiaca. El reporte al número de emergencias 911 alertó sobre la privación ilegal de la libertad de la joven tiktoker, identificada formalmente como Nicole N, quien es ampliamente seguida por su contenido digital.

De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, el hecho ocurrió aproximadamente a las 15:55 horas, cuando al menos tres sujetos armados interceptaron a la joven. Los agresores obligaron a la influencer a descender de su vehículo de lujo para subirla por la fuerza a otra unidad, emprendiendo la huida con rumbo desconocido. En el sitio del incidente, las autoridades localizaron abandonada la camioneta Cybertruck morada que la joven solía presumir en sus videos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha integrado a las investigaciones un video que circula en plataformas digitales, el cual presuntamente registra el momento exacto de la captura. En dicho material se observa cómo los sujetos armados someten a la víctima, quien es originaria de El Salado. Testigos indicaron que los delincuentes se trasladaban en un automóvil Nissan Versa que contaba con reporte de robo previo.

“La Nicholette” es propietaria de una boutique en la zona donde fue plagiada y su popularidad creció debido a su estilo de vida y colaboraciones.

Las investigaciones en curso señalan que el lugar de los hechos fue resguardado por la Policía de Investigación para la recolección de indicios. Hasta el momento, no se ha establecido comunicación oficial por parte de los captores ni se ha revelado el móvil del crimen ocurrido en Isla Musalá. La unidad Cybertruck de la influencer permanece bajo custodia de las autoridades estatales como parte de la evidencia clave del caso.

La situación en Culiacán permanece tensa mientras los elementos policiacos mantienen filtros de revisión en las salidas de la ciudad. Se espera que en las próximas horas la fiscalía estatal brinde mayores detalles sobre los avances para localizar a Nicole N. Este suceso resalta la vulnerabilidad de las figuras públicas en zonas de alto riesgo y la rapidez con la que operan los grupos delictivos en la entidad.

