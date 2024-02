Tiktoker expone a Zayn Malik por sugerirle hacer un trío

Dijo que el exnovio de Gigi Hadid le insinuó esta idea en al menos 40 ocasiones. Sin embargo, cuando finalmente encontró a una joven, tal como él quería, el encuentro no se llevó a cabo debido a que la otra chica tuvo su período menstrual en las fechas acordadas, lo cual lo habría molestado bastante.

Incluso comentó que el cantante le expresó que no le gustaba su comportamiento. Esto ocurrió después de que ella sugiriera que la tercera persona debería conocer su identidad, ya que quizás no se sentiría segura al no saber con quiénes se involucraría.

A pesar de esta serie de obstáculos, asegura que el encuentro finalmente se llevó a cabo, aunque ella no se sentía cómoda ni convencida. Cuando llegó el día, bebió de más porque no quería participar en el acto. Entonces, afirma que Malik le pidió que abandonara el lugar, lo que la hizo sentir “derrotada y avergonzada”.

De esta manera, la tiktoker decidió exponerlo en redes sociales y compartió fotografías que él le envió. En estas imágenes, intérprete de “Night Changes” aparece en poses sumamente sensuales.

Aunque la actitud del cantante fue criticada por algunos, otras personas preguntaron de manera irónica: “¿Quién no aceptaría un trío con Zayn?”. Hasta el momento, Zayn Malik no ha hecho ninguna declaración al respecto.