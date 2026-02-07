Tim Cook y Bad Bunny: foto viral previo al Super Bowl LX

A pocas horas de que se lleve a cabo el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium, el mundo de la tecnología y la música se fusionaron en una imagen que rápidamente se volvió tendencia. Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, sorprendió a sus millones de seguidores en la red social X (antes Twitter) al publicar una selfie junto a la estrella puertorriqueña Bad Bunny. El encuentro ocurre en el marco de los preparativos para el espectáculo de medio tiempo, el cual es patrocinado por Apple Music.

“No puedo esperar por el Super Bowl y el show del medio tiempo de Apple Music”, escribió el alto ejecutivo para acompañar la fotografía con el “Conejo Malo”. La publicación no solo confirma el respaldo de la empresa de Cupertino hacia el artista latino, sino que también eleva las expectativas sobre lo que será una de las presentaciones más ambiciosas en la historia del evento. Bad Bunny será el encargado de poner el ritmo en español ante una audiencia global estimada en más de 100 millones de espectadores.

La relación entre Apple y el reguetonero ha crecido significativamente en los últimos años. Cabe recordar que Apple Music nombró a Benito Antonio Martínez Ocasio como el Artista del Año en 2022, y su elección para encabezar el Halftime Show de 2026 refuerza la estrategia de la compañía por dominar el mercado del streaming musical a través de figuras con un impacto cultural masivo. La presencia de Tim Cook junto al cantante es un gesto inusual que subraya la importancia de este patrocinio para la marca de la manzana.

El impacto de Apple Music en la era del Super Bowl

Desde que Apple Music tomó el relevo de Pepsi como patrocinador principal del espectáculo de medio tiempo, la producción ha dado un giro hacia la integración tecnológica y la exclusividad de contenidos. Para esta edición número 60, se han lanzado colecciones especiales como “Bad Bunny Essentials” y herramientas dentro de iCloud+ para que los usuarios organicen sus propias fiestas de visualización del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

El encuentro entre el CEO y el artista no es fortuito; se da en una sede muy cercana a Apple Park, las oficinas centrales de la empresa, lo que ha facilitado la logística para que los altos mandos de la compañía estén presentes en cada detalle del montaje. Además de la música, se espera que el show destaque el uso de tecnologías de audio espacial, una de las grandes apuestas de Tim Cook para diferenciar su servicio de competidores como Spotify.

La participación de Bad Bunny es vista también como un hito para la comunidad latina en los Estados Unidos. Con el respaldo directo del hombre que dirige una de las corporaciones más valiosas del mundo, el cantante de trap y reguetón se prepara para demostrar que el idioma no es barrera para el éxito comercial. Mientras tanto, la selfie de Cook sigue sumando “likes”, convirtiéndose en la mejor campaña de marketing previa al “Super Domingo”.

