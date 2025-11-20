Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Cae “El Timot” en Yucatán durante operativos simultáneos de la FGR

La detención de Rolando “C”, alias “El Timot” , se logró durante tres cateos realizados en Timucuy y Tecoh, donde las autoridades aseguraron armas, drogas e insumos para su distribución.
Daniela Lara
20 noviembre, 2025
Detención en Yucatán de “El Timot” durante operativos simultáneos de la FGR

IMG: Especial

Un operativo federal ejecutado en municipios del interior de Yucatán derivó en la detención de Rolando “C”, alias “El Timot” , señalado por autoridades como presunto jefe de plaza y operador de una red de distribución de drogas en varios estados del sureste. La información fue dada a conocer en un trabajo periodístico publicado por el medio Inspector Nocturno .

De acuerdo con el informe, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron cateos simultáneos en dos viviendas de Timucuy y una más en Tecoh, donde localizaron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, distintas cantidades de cocaína, marihuana y cristal, además de equipos utilizados para el empaquetado y distribución de narcóticos.

Las investigaciones federales señalan que “El Timot” habría iniciado operaciones en Yucatán alrededor de 2008, desde donde coordinaba el traslado de estupefacientes hacia Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Aunque posteriormente dejó la entidad, las autoridades apuntan a que mantengan sus vínculos con las rutas de trasiego en la región.

La detención ocurrió en un inmueble identificado como casa de seguridad en Timucuy. Tanto los detenidos como las armas y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las indagatorias.

