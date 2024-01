Timothée Chalamet destrona a Henry Cavill como el hombre más guapo del mundo

La plataforma TC Candler, que desde 1990 realiza una encuesta para determinar quién es el hombre más guapo del mundo, anunció que el actor estadounidense Timothée Chalamet es el ganador de la edición de 2023.

Chalamet, de 28 años, superó al actor británico Henry Cavill, quien había sido el ganador en 2022, superando a figuras como Harry Styles, Chris Hemsworth, Jason Momoa y Zac Efron.

El resto del top 10 lo completan el cantante y actor chino Keung To, el modelo japonés Ni-Ki, el actor británico Lucien Laviscount, el modelo y actor filipino Austin Palao, el actor chino Zhang Zhehan, el rapero surcoreano Bang Chan, el actor turco Halil Ibrahim Ceyhan y el cantante surcoreano V de la banda BTS.

El actual enamorado de Kylie Jenner, es un actor conocido por sus papeles en películas como “Lady Bird”, “Beautiful Boy” y “Dune”. En 2018, ganó el premio Oscar al mejor actor de reparto por su actuación en “Call Me by Your Name”. Además, recientemente protagonizó el filme “Wonka”, dándole vida al al famoso chocolatero Willy Wonka.

La lista de TC Candler no es un concurso de popularidad o belleza, sino que intenta informar y ampliar la opinión pública sobre la belleza masculina. La plataforma recibe miles de votos de todo el mundo y los resultados se basan en una combinación de factores, como la apariencia física, el éxito profesional y el impacto cultural.

La elección de Timothée Chalamet como el hombre más guapo del mundo ha sido bien recibida por los fans del actor, quienes lo han felicitado en las redes sociales.