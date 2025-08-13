Timothée Chalamet y Tyler, the Creator protagonizan “Marty Supreme”, la nueva joya retro de Josh Safdie

Un joven prodigio del ping-pong con ambiciones desmedidas sueña con convertirse en el atleta más famoso del mundo. Su nombre es Marty Mauser, y su historia se cuenta en Marty Supreme, la nueva y arriesgada apuesta de Josh Safdie, que une en pantalla por primera vez a Timothée Chalamet y Tyler, the Creator.

La cinta, que llegará a los cines el próximo 25 de diciembre, promete ser una de las películas más originales de la temporada. Con un presupuesto de 70 millones de dólares (el más alto en la historia de A24), la obra combina comedia negra, drama deportivo y una estética retro vibrante que recuerda tanto a El lobo de Wall Street como a Amadeus.

Chalamet encarna a Marty Mauser, un genio arrogante del tenis de mesa cuya obsesión no es solo ganar, sino dejar una marca imborrable en la cultura pop: sueña con aparecer en la portada de una caja de Wheaties. Su camino lo lleva de los clubes clandestinos de apuestas a los grandes torneos, pasando por traiciones, romances tóxicos y un estilo de vida cada vez más desenfrenado.

Por su parte, Tyler, the Creator (bajo su nombre real, Tyler Okonma) debuta como actor de cine en un rol importante aún envuelto en misterio. Según fuentes cercanas a la producción, su personaje representa una mezcla de rival, mentor y espejo moral para Marty, lo que da pie a una relación tensa y filosófica con momentos de alto impacto emocional.

Una historia de talento, ego y decadencia al ritmo del ping-pong

Marty Supreme está libremente inspirada en la figura real de Marty Reisman, un jugador legendario que se hizo famoso tanto por su destreza en la mesa como por su presencia escénica, trajes ostentosos y estilo de vida de estrella del rock.

Aunque no se trata de una biopic tradicional, la película captura el espíritu rebelde de Reisman y lo transforma en una narrativa moderna sobre el precio de la genialidad. Josh Safdie, que dirige en solitario por primera vez desde Daddy Longlegs (2008), construye un mundo vibrante y caótico donde el talento y la ambición colisionan de forma explosiva.

El elenco también incluye a Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Odessa A’zion, Kevin O’Leary y el propio Abel Ferrara. La música original está a cargo de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), colaborador habitual de los hermanos Safdie, quien aporta una banda sonora nerviosa y sofisticada que acompaña la montaña rusa emocional del protagonista.

La prensa especializada ya anticipa que Marty Supreme será una contendiente fuerte en la temporada de premios, no solo por sus actuaciones, sino por su guion arriesgado, su montaje vertiginoso y su identidad visual única.

Entre la ambición desbordada de Chalamet y la enigmática energía de Tyler, the Creator, Marty Supreme se perfila como una de las películas más originales y comentadas del año. Una obra que, al igual que su protagonista, no tiene miedo de arriesgar, romper reglas y apostar todo por la grandeza.

El estreno en salas está previsto para el 25 de diciembre de 2025 en EE. UU., con distribución internacional poco después. Aún no se confirma su llegada a plataformas de streaming, pero todo indica que será uno de los títulos más codiciados del año.