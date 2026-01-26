Timothée Chalamet y Kylie Jenner son vistos en Los Cabos; aumentan rumores de compromiso

La pareja del momento en Hollywood, el actor Timothée Chalamet y la empresaria y celebridad Kylie Jenner, fue vista este fin de semana disfrutando de una estancia en Los Cabos, Baja California Sur, donde aprovecharon para caminar por el centro turístico, cenar en un exclusivo restaurante y recorrer tiendas locales.

La presencia de ambos en este destino vacacional, que ha cobrado popularidad entre figuras del entretenimiento, se produce apenas días después de que Chalamet recibiera una nominación al Oscar por su papel protagónico, información que ha alimentado el interés mediático sobre el viaje.

Durante su estancia en Los Cabos, la pareja fue observada recorriendo tiendas de ropa y seleccionando trajes de baño en establecimientos locales, según imágenes que circulan en redes sociales y que fueron compartidas por testigos en el destino.

Más tarde, optaron por una cena íntima en el reconocido restaurante Flora Farms, un establecimiento conocido por su concepto de “de la granja a la mesa” y por haber sido escenario de celebraciones y eventos sociales de alto perfil. Testigos relataron que eligieron una mesa apartada para mayor privacidad y pasaron más de una hora juntos, compartiendo risas y complicidad sin gestos ostentosos de afecto.

¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner se comprometieron?

El viaje ha reavivado especulaciones entre fans y medios sobre un posible compromiso sentimental entre Chalamet y Jenner. Esto se debe en parte a la aparición reciente de la empresaria con un anillo de diamantes llamativo en sus redes sociales y en eventos públicos, aunque no ha habido confirmación oficial de una boda inminente.

Hasta ahora, ni la pareja ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales sobre un compromiso. Sin embargo, la forma en que Jenner ha mostrado el anillo —no en el dedo anular tradicional— y los gestos expresados por Chalamet en premiaciones recientes han alimentado la conversación online sobre el futuro de su relación.

Repercusión en redes y en el destino

La aparición de los famosos en Los Cabos se volvió tendencia en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde usuarios compartieron fotografías y clips de video captados en distintos puntos del área turística. Algunos fans incluso se acercaron a pedir momentos de interacción con la pareja, aunque los artistas mantuvieron un perfil relajado y discreto durante su visita.

Con la temporada alta de turismo en pleno apogeo, la visita de figuras internacionales como Chalamet y Jenner coloca a Los Cabos nuevamente en el foco de atención global, destacando tanto su infraestructura turística como su creciente atractivo entre visitantes de alto perfil.

