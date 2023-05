Tina Turner: leyenda de la música falleció este miércoles

Tras siete años de ser diagnosticada con cáncer este miércoles murió a los 83 años de edad en su casa de de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza, la cantante Tina Turner, quien fuera un ícono de la música durante las décadas de los 70s, 80s y 90s.

Lo anterior fue dado a conocer por sus agentes mediante un comunicado en el que se señala lo siguiente:

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

La cantante fue diagnosticada con un cáncer intestinal en 2016 y recibió un trasplante de riñón en 2017 luego de sufrir una insuficiencia renal. Entre las enfermedades que padeció está también un derrame cerebral.

La futura estrella de la canción, nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 y se crió en Nutbush, Tennessee.

Empezó a cantar en una iglesia bautista y, tras graduarse en la secundaria, se puso a trabajar en un hospital con la intención de hacerse enfermera. Una visita a un club nocturno en el que tocaba el que sería su futuro marido le cambió la vida para siempre.

Anna Mae Bullock comenzó su carrera en los 50 con su esposo Ike Turner, líder de los Kings of Rhythm, luego de tener trabajos como auxiliar de enfermería. En el año de 1976 huyó de su marido, al ser éste un hombre abusivo.

Tras de escapar de Ike, reconstruyó su carrera y se convirtió en una de las mayores estrellas del pop y el rock de los años 80 y 90, con éxitos como Let’s Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, I Don’t Wanna Fight y It Takes Two.

La cantante encontró una segunda oportunidad en el amor al comenzar a salir en la década de los 80s con el ejecutivo musical alemán Erwin Bach, con el cual se casó en el año 2013.

En una entrevista en 2018, Turner dijo: “La gente piensa que mi vida ha sido dura, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. Cuanto más envejeces, más te das cuenta de que no es lo que te pasa, sino cómo lidias con ello”.

A lo largo de su carrera, Tina Turner vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos.