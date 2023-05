La enfermedad que hizo pensar a Tina Turner en recurrir a la eutanasia antes de morir

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Tina Turner, una de las estrellas más icónicas de todos los tiempos, han surgido nuevos detalles sobre la enfermedad que enfrentó y las difíciles decisiones a las que se vio confrontada.

Y es que desde que se le diagnosticó cáncer intestinal en 2016, experimentó un deterioro progresivo de su salud, enfrentando calambres paralizantes y numerosas hospitalizaciones.

Sin embargo, la situación empeoró cuando los médicos le informaron que sus riñones habían dejado de funcionar, sumergiéndola en un profundo sufrimiento físico que le impedía caminar y alimentarse por sí misma. Ante este panorama desalentador, la cantante consideró seriamente recurrir a la eutanasia como una opción para evitar más sufrimiento.

Cabe destacar que esta práctica es legal en Suiza, país donde residió y finalmente falleció. Por lo que tras recibir su diagnóstico, se inscribió en una lista de espera de la organización Exit. Sin embargo, el amor incondicional de su esposo cambió radicalmente el rumbo de los acontecimientos.

“Mi marido me dijo que no quería perderme, que no quería a ninguna otra mujer, ni ninguna otra vida. Dijo que éramos muy felices y que haría cualquier cosa para mantenernos juntos. Fue entonces cuando me dijo que me daría uno de sus riñones. Su generosidad me sobrecogió”, confesó emocionada la legendaria intérprete.