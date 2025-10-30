Que el miedo sea solo del disfraz: recomendaciones para un Halloween seguro

Luces, disfraces y bolsas de dulces llenarán las calles este 31 de octubre, pero para que la diversión no se convierta en un susto real, madres, padres y tutores pueden seguir algunas recomendaciones básicas que garantizan una celebración segura.

La primera regla es sencilla: ningún menor debe salir solo a pedir dulces. Lo ideal es que vayan acompañados por un adulto y que los recorridos se hagan en zonas conocidas, iluminadas y con presencia de otras familias. Planear la ruta con anticipación evita extravíos y ayuda a disfrutar sin prisas.

Los disfraces también pueden ser seguros. Agregar cintas reflectantes o portar luces pequeñas mejora la visibilidad durante la noche. Conviene además evitar máscaras que bloqueen la vista o accesorios puntiagudos que puedan causar tropiezos o lesiones.

Antes de probar los dulces, se recomienda revisar los empaques y desechar cualquier producto abierto o sin etiqueta. Una simple inspección puede prevenir intoxicaciones y malos ratos.

Finalmente, enseñar a las y los pequeños a memorizar un número de contacto, identificar lugares seguros y pedir ayuda a la autoridad en caso de emergencia es clave para su protección.

Con un poco de previsión, Halloween puede disfrutarse como debe ser: una noche divertida, segura y llena de dulces, no de sustos.

