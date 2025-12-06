Eliminan tiradero clandestino en Lomas del Faro con apoyo de vecinos y autoridades

Con el objetivo de eliminar un tiradero clandestino detectado en Lomas del Faro, el Gobierno de Los Cabos realizó una jornada de descacharrización entre las calles Faro Natividad y Faro de Cabeza de Ballena. La acción se desarrolló por instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez y de la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe.

En los trabajos participaron personas servidoras públicas, subdelegadas y subdelegados, así como vecinas y vecinos de la zona. El objetivo era mejorar las condiciones del arroyo y erradicar el tiradero clandestino, que representaba un riesgo sanitario y ambiental.

El coordinador de subdelegados, Víctor Miranda Urióstegui, informó que estos labores atienden la instrucción municipal de mantener limpios los arroyos y vialidades. Explicó que se trata de puntos donde se han detectado acumulaciones irregulares de desechos, por lo que se actuó de manera inmediata.

Lee más: Servicios Públicos intensifica la limpieza con barredoras mecánicas en vialidades de Los Cabos

Detalló que la jornada contó con la participación activa de las y los habitantes de la colonia y del equipo de subdelegadas. Gracias a ello, se retiraron 10 dompes de basura , apoyados con dos retroexcavadoras. Además, reiteró la importancia de separar residuos y evitar arrojar basura en zonas de riesgo, principalmente en los cauces de arroyo, para prevenir la formación de otro tiradero clandestino.

Para finalizar, José Ramón Sánchez Duarte, encargado de maquinaria pesada de la Coordinación de Servicios Públicos, convocó a la ciudadanía a sumarse de manera permanente a las acciones de limpieza que impulsa el Ayuntamiento. Subrayó que mantener los espacios libres de desechos es fundamental para reducir riesgos y conservar un entorno sano para todos y todos.