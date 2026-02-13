Detectan aumento de tiraderos clandestinos y sanciones en Los Cabos

Autoridades municipales reportaron un incremento en los ingresos por multas ambientales derivadas de personas sorprendidas tirando basura en sitios no autorizados dentro de Los Cabos, una práctica que continúa afectando principalmente arroyos y predios baldíos.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Jorge Armando López Espinoza, informó que durante el cierre de 2025 se registró una tendencia al alza en las sanciones económicas aplicadas.

“Quiero decirles que ya ha sido muy marcado esa curva de ingresos a las arcas municipales de manera formal por sorprender a personas tirando basura en lugares no autorizados y, por supuesto, hacerles una sanción (…) Ahora que cerramos el año 2025 llevábamos ya un millón y medio de pesos ingresados de manera formal al Ayuntamiento de Los Cabos”, señaló.

El funcionario explicó que los tiraderos clandestinos se han detectado principalmente en arroyos, así como en terrenos donde algunas personas buscan rellenar para ampliar sus propiedades.

“Es en los arroyos y algunas personas que tenían práctica de recibir basuras en algunos predios solares con la finalidad de rellenar de materiales para poder ampliar sus terrenos y es ahí donde estamos nosotros muy pendientes para poder tener esa vigilancia y poder poner todo el peso de la ley para que no se sigan frecuentando estos tiraderos clandestinos”, puntualizó.

De acuerdo con el Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Municipio, quienes sean sorprendidos tirando basura en la vía pública o generando tiraderos clandestinos pueden recibir multas que van de 100 a 20 mil UMAS, además de otras sanciones administrativas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar estas prácticas y denunciar cualquier disposición irregular de residuos, con el fin de reducir la contaminación en zonas naturales y prevenir daños ambientales en el municipio.

