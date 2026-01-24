Tiroteo de agentes del ICE en Minneapolis reaviva tensión por redadas migratorias en Minnesota

Un nuevo episodio de violencia vinculada a operativos migratorios sacudió este sábado a Minneapolis, donde agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) dispararon contra una persona durante una intervención en la vía pública. El hecho fue confirmado por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien exigió al presidente Donald Trump el cese inmediato de las redadas federales en el estado.

La reacción del mandatario estatal fue inmediata y frontal. A través de redes sociales, Walz informó que sostuvo comunicación con la Casa Blanca tras el tiroteo y calificó la actuación de los agentes federales como “repugnante”, al tiempo que demandó el retiro de miles de elementos que, afirmó, carecen de la formación adecuada y han generado un clima de violencia constante en comunidades locales.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet, una zona urbana de Minneapolis donde se desarrollaba el operativo. De acuerdo con la oficina del alcalde, agentes del ICE intentaban someter a un individuo cuando se produjeron varias detonaciones que provocaron la dispersión inmediata de los oficiales y de personas presentes en el lugar.

Videos difundidos en redes sociales muestran al menos a cinco agentes rodeando a un sujeto antes de que se escuchen disparos en rápida sucesión. Las imágenes, que ya circulan ampliamente, han intensificado la indignación pública y reavivado el debate sobre el uso de la fuerza en acciones migratorias federales dentro de ciudades santuario.

Medios locales reportaron de manera preliminar que al menos una persona habría muerto como consecuencia del tiroteo. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades municipales y estatales no han confirmado oficialmente víctimas mortales ni el número de personas heridas, lo que mantiene la investigación en una fase inicial.

Tras el tiroteo, decenas de manifestantes acudieron al sitio para protestar contra la presencia del ICE en la ciudad. Las consignas se sumaron a un movimiento que ha ganado fuerza en las últimas semanas y que exige el fin de las detenciones masivas de migrantes y la retirada de fuerzas federales de Minnesota.

La tensión social en las Ciudades Gemelas no es nueva. Desde el pasado 7 de enero, activistas y miembros de la comunidad se han manifestado de forma diaria, luego de que Renee Good, una madre de 37 años con tres hijos, muriera tras recibir disparos de un agente del ICE durante otro operativo, un caso que marcó un punto de quiebre en la relación entre autoridades federales y la población local.

Tan solo un día antes del nuevo tiroteo, miles de personas marcharon en Minneapolis pese a las bajas temperaturas, denunciando lo que consideran una escalada de violencia institucional. Los enfrentamientos verbales y físicos entre agentes federales, activistas y residentes se han vuelto recurrentes, mientras el gobierno estatal incrementa la presión política para frenar las operaciones migratorias.

El caso vuelve a colocar a Minnesota en el centro del debate nacional sobre la política migratoria y el uso de la fuerza por parte de agencias federales. A la espera de información oficial sobre las víctimas y el desenlace del operativo, el episodio refuerza un clima de confrontación que amenaza con profundizarse si no se revisa la estrategia de las redadas en el estado.

