Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja al menos dos guardias nacionales muertos

Un tiroteo cerca de la Casa Blanca sorprendió la madrugada de este miércoles, dejando como saldo dos miembros de la Guardia Nacional sin vida.

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

La proximidad del suceso al complejo residencial y administrativo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desató una rápida movilización de fuerzas de seguridad y centros de mando, en una ciudad ya marcada por tensiones con armas de fuego.

De acuerdo con autoridades de Washington y fuentes oficiales, los dos guardias heridos fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano; sin embargo, fuentes posteriores informaron que ambos sucumbieron a sus heridas.

Un sospechoso fue detenido. Este hecho generó un cierre temporal de calles y accesos en los alrededores de la Casa Blanca, provocando una evacuación parcial y un fuerte despliegue policial.

El incidente ocurre en un contexto de reforzadas medidas de seguridad y vigilancia en la capital estadounidense, lo que subraya la vulnerabilidad que persiste incluso en zonas altamente protegidas. Tras el incidente en la Casa Blanca, las autoridades iniciaron una investigación criminal exhaustiva, revisando cámaras, testimonios y posibles fallos en los protocolos de custodia; además, se evalúa si se trató de un ataque intencional o de un incidente aislado.

Las autoridades prometieron reforzar los protocolos de protección. El saldo del tiroteo cerca de la Casa Blanca recuerda, una vez más, los riesgos latentes en entornos de alta seguridad, y plantea una urgencia urgente para revisar y mejorar los mecanismos de defensa, vigilancia y control, con el fin de evitar que tragedias como esta se repitan.