Tiroteo en colegio cristiano en Wisconsin, EU deja tres muertos

Un tiroteo este lunes en un colegio cristiano del estado de Wisconsin se saldó con dos muertos, además del sospechoso de los disparos, un estudiante, informaron las autoridades de la ciudad de Madison, en el norte de Estados Unidos.

Shon Barnes, jefe de policía de Madison, dio cuenta de tres muertos, incluido el presunto autor del tiroteo, y de siete heridos.

Antes una agente informó de cinco muertos y otros tantos heridos, pero el departamento de policía aclaró más tarde que esas cifras eran incorrectas.

BREAKING: There have been two deaths after a gunman opened fire at Abundant Life Christian school in Wisconsin,

The gunman has killed themself.



