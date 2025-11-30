Tiroteo deja cuatro muertos y diez heridos durante fiesta en California

Un tiroteo registrado la noche del sábado en Stockton, California, durante una fiesta de cumpleaños, dejó cuatro muertos y diez heridos, entre ellos menores de edad, según informaron autoridades del Condado de San Joaquín. El ataque ocurrió dentro de un salón de banquetes de la zona y el agresor permanece prófugo, de acuerdo con los primeros reportes revelados por la Oficina del Sheriff.

Las autoridades detallaron que el incidente se desarrolló poco antes de las 6:00 p. m., cuando el centro de despacho recibió los primeros avisos sobre un tiroteo en la cuadra 1900 de la avenida Lucile. De acuerdo con el informe oficial, aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos, y cuatro de ellas murieron a consecuencia de las lesiones.

El salón donde ocurrió el ataque comparte estacionamiento con otros negocios, lo que generó una fuerte movilización de la policía y equipos de emergencia que trasladaron a varias víctimas a hospitales cercanos. La vocería del condado confirmó que entre los heridos se encontraban adultos y niños, todos llevados de urgencia para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por la Oficina del Sheriff, la agresión habría sido “selectiva”, por lo que la investigación se mantiene abierta y con información aún limitada. Las autoridades señalaron que el tirador abrió fuego dentro del salón y luego desapareció rápidamente, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Funcionarios del Condado de San Joaquín expresaron sus condolencias a las familias afectadas y calificaron el hecho como un acto de “violencia sin sentido”. La policía delimitó la zona del ataque en busca de indicios que permitan esclarecer las causas y la identidad del agresor.

Heather Brent, portavoz de las autoridades locales, comentó que las víctimas eran tanto menores como adultos. La funcionaria indicó que los primeros indicios apuntaban a un ataque dirigido, aunque no se han dado a conocer detalles sobre posibles motivos.

Equipos forenses y elementos de la policía permanecen en el lugar durante horas para recabar evidencia sobre el tiroteo. Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y colaborar con cualquier información que ayude a localizar al responsable.