Tiroteo en cárcel de Ecuador deja cuatro muertos y más de 40 heridos

Explosiones y disparos durante la madrugada

Al menos cuatro personas murieron y 44 más resultaron heridas este domingo durante un violento tiroteo en una cárcel de la ciudad de Machala, en el suroeste de Ecuador. El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada y vuelve a evidenciar la crisis de seguridad en los centros penitenciarios del país.

Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), el hecho se registró alrededor de las 03:00 horas locales. Vecinos reportaron detonaciones, disparos y gritos provenientes del interior del penal.

Reclusos y un agente entre los heridos

La institución confirmó que entre los heridos hay 43 reclusos y un agente policial. Sin embargo, no precisó si las víctimas mortales pertenecían todas a la población carcelaria.

Equipos de élite de la policía ingresaron al penal para retomar el control tras el amotinamiento, informó el SNAI en un comunicado.

Reorganización criminal y nueva cárcel

El organismo señaló que los disturbios se habrían originado por una “reorganización interna” de grupos criminales, ante la próxima apertura de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, anunciada por el presidente Daniel Noboa.

Este incidente ocurre apenas semanas después de otro enfrentamiento en el mismo penal, que a finales de septiembre dejó 14 muertos, incluyendo a un funcionario.

Violencia carcelaria sin freno desde 2021

Desde 2021, las cárceles ecuatorianas se han convertido en escenarios de extrema violencia entre bandas vinculadas al narcotráfico, que disputan el control de rutas y territorios. En ese periodo, cerca de 500 reclusos han perdido la vida en distintos enfrentamientos.

En 2024, el gobierno de Noboa ordenó el control militar de los penales, al declarar al país en “conflicto armado interno”. No obstante, en agosto de este año, la administración traspasó la gestión de ocho prisiones —incluida la de Machala— a la Policía Nacional, en un intento por estabilizar la crisis.

Masacre que marcó un precedente

La peor masacre carcelaria del país ocurrió en 2021, cuando más de cien reclusos fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Algunos fueron decapitados o incinerados, en un hecho que conmocionó al continente.

Con este nuevo episodio, Ecuador suma otra jornada de violencia penitenciaria, mientras enfrenta los efectos del narcotráfico, la sobrepoblación carcelaria y la débil gobernabilidad en sus centros de reclusión.